Netflix може зняти серіал за мотивами гри S.T.A.L.K.E.R. 2 — що відомо
Категорія
Культура
Дата публікації

Netflix може зняти серіал за мотивами гри S.T.A.L.K.E.R. 2 — що відомо

S.T.A.L.K.E.R. 2
Джерело:  Forbes Україна

Власник компанії GSC Game World, яка є розробником "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля", Максим Кріппа повідомив, що ведуться переговори про екранізацію гри на Netflix.

Головні тези:

  • Переговори про екранізацію гри S.T.A.L.K.E.R. 2 на Netflix веде власник компанії GSC Game World
  • Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля вже принесла великий прибуток, продаючи понад 1 млн копій за перші доби
  • Українська гра стала однією з найпопулярніших на Xbox, посівши третю позицію у рейтингу
  • Разом з грою планують випустити мінімум два DLC та мультиплеєр, є переговори про можливу екранізацію на Netflix
  • Інвестиції в розробку S.T.A.L.K.E.R. 2 склали десятки мільйонів доларів, що підтримує популярність гри та можливу співпрацю з платформою Netflix

Netflix зацікавився S.T.A.L.K.E.R. 2 як основою для серіалу

Власник компанії GSC Game World Максим Кріппа поділився, що гра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" вже приносить прибуток. Реліз відбувся 20 листопада, а за перші півтори доби було продано понад 1 млн копій.

За перші 36 годин після виходу було продано понад 1 млн копій. Це не просто цифра — це доказ того, наскільки гравці в усьому світі чекали повернення цієї легендарної серії. У листопаді користувачі Twitch провели понад 20 млн годин за переглядом стримів гри.

Він уточнив, що кількість проданих копій вивела проєкт у прибуток.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — це не просто гра. Це проєкт із великим потенціалом. Ми будемо випускати мінімум два DLC (доповнення), мультиплеєр. Кількість копій, яку зможемо продати наприкінці цього шляху, дійсно невідома.

Наразі компанія веде переговори з Netflix про створення екранізації.

Є дуже гарний приклад компанії CD Projekt Red у Польщі, яка випустила "Відьмака". Це національна гордість поляків — є книга, гра, серіал на Netflix. У S.T.A.L.K.E.R. 2 є така сама перспектива, тільки українська. Мені б хотілося, щоб ми отримали серіал на Netflix. Певні переговори наразі ведуться, але питання ще не вирішене.

Він додав, що інвестиції в розробку S.T.A.L.K.E.R. 2 склали десятки мільйонів доларів.

У 2020 році ми уклали угоду, і я став співвласником GSC Game World, з того моменту фінансування розробки гри відбувалося повністю за мої власні кошти. 2020 році я через свої компанії отримав контроль над 40%, а вже у 2023-му викупив інші 42%. Ще 18% належать Євгену Григоровичу, який обіймає посади CEO компанії та Head of Game Direction.

S.T.A.L.K.E.R. 2

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Українська гра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" опинилась серед найпопулярніших продуктів на платформі Xbox

Новій частині "Сталкера" знадобилося менш як тиждень, щоб увірватись у топ найпопулярніших ігор на платформі Xbox. Українська гра займає третю позицію у рейтингу.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" випередив Minecraft, який роками утримував лідерські позиції у рейтингу. Позаду також залишились Roblox, GTA 5, футбольний симулятор EA FC 25 (прим. - колишня назва FIFA) та ще одна новинка Microsoft Flight Simulator 2024.

Попереду "Сталкера" лише онлайн-шутери Call of Duty та Fortnite.

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