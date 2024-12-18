Netflix може зняти серіал за мотивами гри S.T.A.L.K.E.R. 2 — що відомо

Власник компанії GSC Game World, яка є розробником "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля", Максим Кріппа повідомив, що ведуться переговори про екранізацію гри на Netflix.
Головні тези:
- Переговори про екранізацію гри S.T.A.L.K.E.R. 2 на Netflix веде власник компанії GSC Game World
- Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля вже принесла великий прибуток, продаючи понад 1 млн копій за перші доби
- Українська гра стала однією з найпопулярніших на Xbox, посівши третю позицію у рейтингу
- Разом з грою планують випустити мінімум два DLC та мультиплеєр, є переговори про можливу екранізацію на Netflix
- Інвестиції в розробку S.T.A.L.K.E.R. 2 склали десятки мільйонів доларів, що підтримує популярність гри та можливу співпрацю з платформою Netflix
Netflix зацікавився S.T.A.L.K.E.R. 2 як основою для серіалу
Власник компанії GSC Game World Максим Кріппа поділився, що гра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" вже приносить прибуток. Реліз відбувся 20 листопада, а за перші півтори доби було продано понад 1 млн копій.
Він уточнив, що кількість проданих копій вивела проєкт у прибуток.
S.T.A.L.K.E.R. 2 — це не просто гра. Це проєкт із великим потенціалом. Ми будемо випускати мінімум два DLC (доповнення), мультиплеєр. Кількість копій, яку зможемо продати наприкінці цього шляху, дійсно невідома.
Наразі компанія веде переговори з Netflix про створення екранізації.
Є дуже гарний приклад компанії CD Projekt Red у Польщі, яка випустила "Відьмака". Це національна гордість поляків — є книга, гра, серіал на Netflix. У S.T.A.L.K.E.R. 2 є така сама перспектива, тільки українська. Мені б хотілося, щоб ми отримали серіал на Netflix. Певні переговори наразі ведуться, але питання ще не вирішене.
Він додав, що інвестиції в розробку S.T.A.L.K.E.R. 2 склали десятки мільйонів доларів.
"S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" б’є рекорди
Українська гра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" опинилась серед найпопулярніших продуктів на платформі Xbox
Новій частині "Сталкера" знадобилося менш як тиждень, щоб увірватись у топ найпопулярніших ігор на платформі Xbox. Українська гра займає третю позицію у рейтингу.
"S.T.A.L.K.E.R. 2" випередив Minecraft, який роками утримував лідерські позиції у рейтингу. Позаду також залишились Roblox, GTA 5, футбольний симулятор EA FC 25 (прим. - колишня назва FIFA) та ще одна новинка Microsoft Flight Simulator 2024.
Попереду "Сталкера" лише онлайн-шутери Call of Duty та Fortnite.
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