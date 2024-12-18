Netflix может снять сериал по мотивам игры S.T.A.L.K.E.R. 2 — что известно

Владелец компании GSC Game World, являющейся разработчиком "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля", Максим Криппа сообщил, что ведутся переговоры об экранизации игры на Netflix.
Главные тезисы
- Владелец GSC Game World Максим Криппа сообщил о переговорах с Netflix по экранизации игры S.T.A.L.K.E.R. 2.
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля стала одной из самых популярных игр на Xbox, занимая третью позицию в рейтинге.
- Инвестиции в разработку S.T.A.L.K.E.R. 2 составили десятки миллионов долларов, что поддерживает популярность игры и возможное сотрудничество с платформой Netflix.
- Прибыль игры за первые дни продаж превысила 1 млн копий, открывая новые возможности для развития проекта и создания сериала на Netflix.
- S.T.A.L.K.E.R. 2 оказалась среди самых популярных продуктов на Xbox и опередила такие игры, как Minecraft и GTA 5, занимая третье место в рейтинге.
Netflix заинтересовался S.T.A.L.K.E.R. 2 в качестве основы для сериала
Владелец компании GSC Game World Максим Криппа поделился, что игра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" уже приносит прибыль. Релиз состоялся 20 ноября, а за первые полтора дня было продано более 1 млн копий.
Он уточнил, что количество проданных копий вывело проект в прибыль.
S.T.A.L.K.E.R. 2 — это не просто игра. Это проект с большим потенциалом.
В настоящее время компания ведет переговоры с Netflix о создании экранизации.
Есть очень хороший пример компании CD Projekt Red в Польше, выпустившей "Ведьмак". Это национальная гордость поляков — есть книга, игра, сериал на Netflix. У STALKER 2 есть такая же перспектива, только украинская. Мне бы хотелось, чтобы мы получили сериал на Netflix. Определенные переговоры ведутся, но вопрос еще не решен.
Он добавил, что инвестиции в разработку STALKER 2 составили десятки миллионов долларов.
"S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" бьет рекорды
Украинская игра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" оказалась среди самых популярных продуктов на платформе Xbox
Новой части "Сталкера" понадобилось менее недели, чтобы ворваться в топ самых популярных игр на платформе Xbox. Украинская игра занимает третье место в рейтинге.
"S.T.A.L.K.E.R. 2" опередил Minecraft, годами удерживавший лидерские позиции в рейтинге. Сзади также остались Roblox, GTA 5, футбольный симулятор EA FC 25 (прим. — прежнее название FIFA) и еще одна новинка Microsoft Flight Simulator 2024.
Впереди "Сталкера" только онлайн-шутеры Call of Duty и Fortnite.
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