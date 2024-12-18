Netflix может снять сериал по мотивам игры S.T.A.L.K.E.R. 2 — что известно
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Netflix может снять сериал по мотивам игры S.T.A.L.K.E.R. 2 — что известно

S.T.A.L.K.E.R. 2
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Источник:  Forbes Украина

Владелец компании GSC Game World, являющейся разработчиком "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля", Максим Криппа сообщил, что ведутся переговоры об экранизации игры на Netflix.

Главные тезисы

  • Владелец GSC Game World Максим Криппа сообщил о переговорах с Netflix по экранизации игры S.T.A.L.K.E.R. 2.
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля стала одной из самых популярных игр на Xbox, занимая третью позицию в рейтинге.
  • Инвестиции в разработку S.T.A.L.K.E.R. 2 составили десятки миллионов долларов, что поддерживает популярность игры и возможное сотрудничество с платформой Netflix.
  • Прибыль игры за первые дни продаж превысила 1 млн копий, открывая новые возможности для развития проекта и создания сериала на Netflix.
  • S.T.A.L.K.E.R. 2 оказалась среди самых популярных продуктов на Xbox и опередила такие игры, как Minecraft и GTA 5, занимая третье место в рейтинге.

Netflix заинтересовался S.T.A.L.K.E.R. 2 в качестве основы для сериала

Владелец компании GSC Game World Максим Криппа поделился, что игра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" уже приносит прибыль. Релиз состоялся 20 ноября, а за первые полтора дня было продано более 1 млн копий.

За первые 36 часов после выхода было продано более 1 млн копий. Это не просто цифра — это доказательство того, насколько игроки по всему миру ждали возвращения этой легендарной серии. В ноябре пользователи Twitch провели более 20 млн часов по просмотру сдержек игры.

Он уточнил, что количество проданных копий вывело проект в прибыль.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — это не просто игра. Это проект с большим потенциалом.

В настоящее время компания ведет переговоры с Netflix о создании экранизации.

Есть очень хороший пример компании CD Projekt Red в Польше, выпустившей "Ведьмак". Это национальная гордость поляков — есть книга, игра, сериал на Netflix. У STALKER 2 есть такая же перспектива, только украинская. Мне бы хотелось, чтобы мы получили сериал на Netflix. Определенные переговоры ведутся, но вопрос еще не решен.

Он добавил, что инвестиции в разработку STALKER 2 составили десятки миллионов долларов.

В 2020 году мы заключили соглашение, и я стал совладельцем GSC Game World, с того момента финансирование разработки игры происходило полностью за мои собственные средства. В 2020 году я через свои компании получил контроль над 40%, а уже в 2023 выкупил остальные 42%. Еще 18% принадлежат Евгению Григорьевичу, занимающему должности CEO компании и Head of Game Direction.

STALKER 2

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" бьет рекорды

Украинская игра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" оказалась среди самых популярных продуктов на платформе Xbox

Новой части "Сталкера" понадобилось менее недели, чтобы ворваться в топ самых популярных игр на платформе Xbox. Украинская игра занимает третье место в рейтинге.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" опередил Minecraft, годами удерживавший лидерские позиции в рейтинге. Сзади также остались Roblox, GTA 5, футбольный симулятор EA FC 25 (прим. — прежнее название FIFA) и еще одна новинка Microsoft Flight Simulator 2024.

Впереди "Сталкера" только онлайн-шутеры Call of Duty и Fortnite.

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