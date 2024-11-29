Культова українська гра "S.T.A.L.K.E.R. 2" отримала перше оновлення — виправлено понад 650 помилок
Категорія
Технології
Дата публікації

Культова українська гра "S.T.A.L.K.E.R. 2" отримала перше оновлення — виправлено понад 650 помилок

Сталкер
Джерело:  online.ua

Українська студія GSC Game World випустила перший патч до гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля".

Головні тези:

  • Перше оновлення гри S.T.A.L.K.E.R. 2 виправило понад 650 помилок та проблем, забезпечуючи кращий геймплей для гравців.
  • Патч 1.0.1 включає оптимізацію продуктивності, виправлення штучного інтелекту NPC та удосконалення балансу гри.
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля побив рекорди продажів.
  • Гравці можуть отримати оновлення на ПК та Xbox, або скористатися підпискою Game Pass для доступу до гри.
  • Розробники наголосили, що успіх гри S.T.A.L.K.E.R. 2 базується на підтримці та ентузіазмі гравців у всьому світі.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" отримала перше оновлення

Інформація про патч зʼявилась у Steam.

Дякуємо за вашу підтримку після виходу гри, вона для нас була надважливою. Оновлення 1.0.1 вже доступне до завантаження на ПК та Xbox. Це наше перше оновлення що виправляє понад 650 різних помилок та проблем.

Розмір патчу приблизно 13 Гб. GSC Game World оптимізували продуктивність гри, поведінку штучного інтелекту NPC, виправили проблеми з проходженням квестів. Розробники також внесли корективи в ігровий баланс та ціни у торговців, на які скаржились гравці.

Весь список змін опублікований за посиланням.

S.T.A.L.K.E.R. 2

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" б'є рекорди продажів

Про це повідомляє пресслужба GSC World Games.

Не дивно, що в Зоні трохи тісно. Було продано мільйон примірників. Це тільки початок нашої незабутньої пригоди. Серце Чорнобиля виходить сильніше від кожного з нас. Дякуємо вам, сталкери!

Розробники наголосили, що мова йде лише про копії гри, яку придбали в онлайн-магазинах.

Ще більше гравців "відправились у зону ЧАЕС" завдяки підписці Game Pass.

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