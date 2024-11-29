Культова українська гра "S.T.A.L.K.E.R. 2" отримала перше оновлення — виправлено понад 650 помилок

Українська студія GSC Game World випустила перший патч до гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля".
Головні тези:
- Перше оновлення гри S.T.A.L.K.E.R. 2 виправило понад 650 помилок та проблем, забезпечуючи кращий геймплей для гравців.
- Патч 1.0.1 включає оптимізацію продуктивності, виправлення штучного інтелекту NPC та удосконалення балансу гри.
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля побив рекорди продажів.
- Гравці можуть отримати оновлення на ПК та Xbox, або скористатися підпискою Game Pass для доступу до гри.
- Розробники наголосили, що успіх гри S.T.A.L.K.E.R. 2 базується на підтримці та ентузіазмі гравців у всьому світі.
"S.T.A.L.K.E.R. 2" отримала перше оновлення
Інформація про патч зʼявилась у Steam.
Розмір патчу приблизно 13 Гб. GSC Game World оптимізували продуктивність гри, поведінку штучного інтелекту NPC, виправили проблеми з проходженням квестів. Розробники також внесли корективи в ігровий баланс та ціни у торговців, на які скаржились гравці.
Весь список змін опублікований за посиланням.
"S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" б'є рекорди продажів
Про це повідомляє пресслужба GSC World Games.
Не дивно, що в Зоні трохи тісно. Було продано мільйон примірників. Це тільки початок нашої незабутньої пригоди. Серце Чорнобиля виходить сильніше від кожного з нас. Дякуємо вам, сталкери!
Розробники наголосили, що мова йде лише про копії гри, яку придбали в онлайн-магазинах.
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