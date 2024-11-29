Культова українська гра "S.T.A.L.K.E.R. 2" отримала перше оновлення — виправлено понад 650 помилок

"S.T.A.L.K.E.R. 2" отримала перше оновлення

Інформація про патч зʼявилась у Steam.

Дякуємо за вашу підтримку після виходу гри, вона для нас була надважливою. Оновлення 1.0.1 вже доступне до завантаження на ПК та Xbox. Це наше перше оновлення що виправляє понад 650 різних помилок та проблем. Поширити

Розмір патчу приблизно 13 Гб. GSC Game World оптимізували продуктивність гри, поведінку штучного інтелекту NPC, виправили проблеми з проходженням квестів. Розробники також внесли корективи в ігровий баланс та ціни у торговців, на які скаржились гравці.

Весь список змін опублікований за посиланням.

S.T.A.L.K.E.R. 2

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" б'є рекорди продажів

Про це повідомляє пресслужба GSC World Games.

Не дивно, що в Зоні трохи тісно. Було продано мільйон примірників. Це тільки початок нашої незабутньої пригоди. Серце Чорнобиля виходить сильніше від кожного з нас. Дякуємо вам, сталкери!

Розробники наголосили, що мова йде лише про копії гри, яку придбали в онлайн-магазинах.