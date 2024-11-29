Культовая украинская игра "S.T.A.L.K.E.R. 2" получила первое обновление — исправлено более 650 ошибок

Украинская студия GSC Game World выпустила первый патч к игре "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля".
Главные тезисы
- Патч для игры S.T.A.L.K.E.R. 2 исправил более 650 ошибок и проблем, повысив качество геймплея для всех игроков.
- Обновление 1.0.1 включило оптимизацию производительности, исправления искусственного интеллекта NPC и улучшение баланса игры.
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля побила рекорды продаж, что подтверждает популярность игры среди игроков по всему миру.
- Размер патча составляет около 13 Гб, а разработчики также исправили проблемы с прохождением квестов.
- Игроки могут получить обновление на ПК и Xbox или воспользоваться подпиской Game Pass для доступа к игре, привлекающей все больше участников в зону Чернобыля.
"S.T.A.L.K.E.R. 2" получила первое обновление
Информация о патче появилась в Steam.
Размер патча примерно 13 Гб. GSC Game World оптимизировали производительность игры, поведение искусственного интеллекта NPC, исправили проблемы с прохождением квестов.
Весь список изменений опубликован по ссылке.
"S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" бьет рекорды продаж
Об этом сообщает пресс-служба GSC World Games.
Неудивительно, что у Зоны немного тесно. Был продан миллион экземпляров. Это только начало нашего незабываемого происшествия. Сердце Чернобыля получается сильнее каждого из нас. Спасибо вам, сталкеры!
Разработчики подчеркнули, что речь идет только о копиях игры, приобретенной в онлайн-магазинах.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-