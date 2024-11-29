Культовая украинская игра "S.T.A.L.K.E.R. 2" получила первое обновление — исправлено более 650 ошибок
Категория
Технологии
Дата публикации

Культовая украинская игра "S.T.A.L.K.E.R. 2" получила первое обновление — исправлено более 650 ошибок

Культовая украинская игра "S.T.A.L.K.E.R. 2" получила первое обновление — исправлено более 650 ошибок
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Источник:  online.ua

Украинская студия GSC Game World выпустила первый патч к игре "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля".

Главные тезисы

  • Патч для игры S.T.A.L.K.E.R. 2 исправил более 650 ошибок и проблем, повысив качество геймплея для всех игроков.
  • Обновление 1.0.1 включило оптимизацию производительности, исправления искусственного интеллекта NPC и улучшение баланса игры.
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля побила рекорды продаж, что подтверждает популярность игры среди игроков по всему миру.
  • Размер патча составляет около 13 Гб, а разработчики также исправили проблемы с прохождением квестов.
  • Игроки могут получить обновление на ПК и Xbox или воспользоваться подпиской Game Pass для доступа к игре, привлекающей все больше участников в зону Чернобыля.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" получила первое обновление

Информация о патче появилась в Steam.

Спасибо за вашу поддержку после выхода игры, она для нас была очень важной. Обновление 1.0.1 уже доступно для загрузки на ПК и Xbox. Это наше первое обновление, которое исправляет более 650 различных ошибок и проблем.

Размер патча примерно 13 Гб. GSC Game World оптимизировали производительность игры, поведение искусственного интеллекта NPC, исправили проблемы с прохождением квестов.

Весь список изменений опубликован по ссылке.

S.T.A.L.K.E.R. 2

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" бьет рекорды продаж

Об этом сообщает пресс-служба GSC World Games.

Неудивительно, что у Зоны немного тесно. Был продан миллион экземпляров. Это только начало нашего незабываемого происшествия. Сердце Чернобыля получается сильнее каждого из нас. Спасибо вам, сталкеры!

Разработчики подчеркнули, что речь идет только о копиях игры, приобретенной в онлайн-магазинах.

Еще больше игроков "отправились в зону ЧАЭС" благодаря подписке Game Pass.

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