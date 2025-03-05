Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl снова бьет рекорды — что известно

После выхода масштабного обновления 1.2 разработчики из GSC Game World сообщили о значительном расширении аудитории своего постапокалиптического шутера с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

В S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl играет 6 миллионов человек

Несмотря на доступность в подписке Game Pass, через два дня после релиза мировые продажи S.T.A.L.K.E.R. 2 превысили 1 миллион копий. Теперь стало известно, что общее количество игроков достигло 6 миллионов.

В это число входят как приобревшие игру, так и сталкеры, приобщившиеся к поискам артефактов через Game Pass.

Зона еще никогда не была такой громкой! Сталкеры поют песни под гитару на привалах, а звонкий смех раздается отовсюду: от бара в Залесье до Террикона и дальше, — отмечают разработчики.

Авторы также поблагодарили игроков:

Шесть миллионов! Такой масштаб трудно постичь, но благодаря вам это стало реальностью. Мы невероятно благодарны и гордимся тем, что каждый из вас оставил свой след в Зоне. Поделиться

События S.T.A.L.K.E.R. 2 разворачиваются через 10 лет после "Зова Припяти". Игрокам в роли одинокого сталкера, по имени Скиф, придется пробираться сквозь опасности Зоны, чтобы найти "Сердце Чернобыля" и определить свою судьбу.