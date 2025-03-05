Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl снова бьет рекорды — что известно
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Технологии
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Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl снова бьет рекорды — что известно

S.T.A.L.K.E.R. 2
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Источник:  online.ua

После выхода масштабного обновления 1.2 разработчики из GSC Game World сообщили о значительном расширении аудитории своего постапокалиптического шутера с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Главные тезисы

  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl снова бьет рекорды популярности и продаж, достигнув 1 миллиона копий всего за два дня после релиза.
  • Общее количество игроков игры составляет 6 миллионов человек, включая подписчиков Game Pass, что делает игру одной из самых актуальных на сегодняшний день.
  • Разработчики планируют дальнейшие улучшения, хотя конкретный план развития пока не представлен, что дает надежду на еще более захватывающие обновления.

В S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl играет 6 миллионов человек

Несмотря на доступность в подписке Game Pass, через два дня после релиза мировые продажи S.T.A.L.K.E.R. 2 превысили 1 миллион копий. Теперь стало известно, что общее количество игроков достигло 6 миллионов.

В это число входят как приобревшие игру, так и сталкеры, приобщившиеся к поискам артефактов через Game Pass.

Зона еще никогда не была такой громкой! Сталкеры поют песни под гитару на привалах, а звонкий смех раздается отовсюду: от бара в Залесье до Террикона и дальше, — отмечают разработчики.

Авторы также поблагодарили игроков:

Шесть миллионов! Такой масштаб трудно постичь, но благодаря вам это стало реальностью. Мы невероятно благодарны и гордимся тем, что каждый из вас оставил свой след в Зоне.

События S.T.A.L.K.E.R. 2 разворачиваются через 10 лет после "Зова Припяти". Игрокам в роли одинокого сталкера, по имени Скиф, придется пробираться сквозь опасности Зоны, чтобы найти "Сердце Чернобыля" и определить свою судьбу.

Игра вышла 20 ноября 2024 года на ПК (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X и S, а также доступна в Game Pass. Разработчики планируют дальнейшие улучшения, однако конкретный план развития пока не представлен.

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