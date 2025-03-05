Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl снова бьет рекорды — что известно

После выхода масштабного обновления 1.2 разработчики из GSC Game World сообщили о значительном расширении аудитории своего постапокалиптического шутера с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Главные тезисы
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl снова бьет рекорды популярности и продаж, достигнув 1 миллиона копий всего за два дня после релиза.
- Общее количество игроков игры составляет 6 миллионов человек, включая подписчиков Game Pass, что делает игру одной из самых актуальных на сегодняшний день.
- Разработчики планируют дальнейшие улучшения, хотя конкретный план развития пока не представлен, что дает надежду на еще более захватывающие обновления.
В S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl играет 6 миллионов человек
Несмотря на доступность в подписке Game Pass, через два дня после релиза мировые продажи S.T.A.L.K.E.R. 2 превысили 1 миллион копий. Теперь стало известно, что общее количество игроков достигло 6 миллионов.
В это число входят как приобревшие игру, так и сталкеры, приобщившиеся к поискам артефактов через Game Pass.
Зона еще никогда не была такой громкой! Сталкеры поют песни под гитару на привалах, а звонкий смех раздается отовсюду: от бара в Залесье до Террикона и дальше, — отмечают разработчики.
Авторы также поблагодарили игроков:
События S.T.A.L.K.E.R. 2 разворачиваются через 10 лет после "Зова Припяти". Игрокам в роли одинокого сталкера, по имени Скиф, придется пробираться сквозь опасности Зоны, чтобы найти "Сердце Чернобыля" и определить свою судьбу.
Игра вышла 20 ноября 2024 года на ПК (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X и S, а также доступна в Game Pass. Разработчики планируют дальнейшие улучшения, однако конкретный план развития пока не представлен.
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