"Гра в кальмара-3". Netflix оголосив дату прем’єри заключної частини серіалу

Культовий південнокорейський серіал "Гра в кальмара", другий сезон якого вийшов 26 грудня та побив рекорд Netflix, отримає продовження на третю частину. Як відомо, попередня частина завершилася напруженим фіналом, продовження якого ми побачимо у наступних епізодах. Творці серіалу вже розкрили, коли чекати на третій сезон картини.

"Гра в кальмара-3” вийде у червні 2025 року

Ця частина стане останньою та звершить історію про ігри на виживання заради багатомільйонного виграшу. Про це повідомив режисер і сценарист серіалу Хван Дон Хек.

У серіалі розповідається про групу людей, які заради грошей ризикують власним життям, граючи у дитячі ігри, та вбивають інших. З 456 гравців виживає лише один, а вибуття кожного наступного героя збільшує призовий фонд на 100 млн вон.

Netflix вже оголосив дату прем’єри останньої частини історії, сюжет якої поки що тримається в таємниці. Прем'єра картини відбудеться 27 червня 2025 року.

На сторінці стримінгового сервісу Netflix також опублікували постер третього сезону, на якому зображений працівник смертельних ігор, який тримає за ноги учасника змагань, а під ними підпис: "Готуйся до фінальної гри". Поширити

Постер до “Гри в кальмара-3”

Ніщо не підготує вас до фінального сезону Гри в кальмара, — йдеться у підписі до постера.

У другому сезоні "Гри в кальмара" переможець попередньої гри Сон Гі-Хун намагався зупинити творців смертельних змагань. Він навчав учасників гри правилам, але навіть після повстання багатьох гравців йому не вдалося зупинити засновників гри.

В останній серії після титрів глядачі побачили інтригуючу сцену: роботизована лялька Янг-Хі тепер отримала напарника, ляльку-хлопчика. Ймовірно, в грі будуть змінені правила, а самі ігри стануть ще більш жорстокими. Поширити

Ще однією інтригою сезону є доля поліцейського Хван Чжун Хо. Він зустрінеться з братом, який є одним з творців гри. Фінальна частина серіалу обіцяє бути ще більш напруженою та насиченою.

Що відомо про другий сезон серіалу “Гра в кальмара”

Новий сезон включає 7 епізодів, які вже доступні для перегляду на Netflix. Події відбуваються через 3 роки після завершення сюжету першого сезону.

Режисером серіалу залишився Хван Дон Хьок, який також написав сценарій до нового сезону.

У другому сезоні досліджується, як Гі Хун дотримується своїх слів після того, як покинув аеропорт. Намагання Гі Хуна з'ясувати, хто ці люди і чому вони роблять те, що роблять, — це основна історія другого сезону, — розповідає режисер.

Таким чином герой з першого сезону Сон Гі Хун під номером 456 повертається до участі у смертельних змаганнях. Він має на меті покласти край жахливим іграм на виживання.