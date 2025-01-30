"Гра в кальмара-3". Netflix оголосив дату прем’єри заключної частини серіалу

Культовий південнокорейський серіал "Гра в кальмара", другий сезон якого вийшов 26 грудня та побив рекорд Netflix, отримає продовження на третю частину. Як відомо, попередня частина завершилася напруженим фіналом, продовження якого ми побачимо у наступних епізодах. Творці серіалу вже розкрили, коли чекати на третій сезон картини.
Головні тези:
- Довгоочікувана остання частина серіалу Гра в кальмара вийде у червні 2025 року, як повідомив режисер і сценарист Хван Дон Хек.
- Серіал розповідає про групу людей, які ризикують життям, граючи в смертельні ігри за величезні грошові винагороди.
- У другому сезоні переможець Сон Гі-Хун намагався зупинити творців ігор, проте завдання виявилося складнішим, ніж він очікував.
- Остання частина серіалу обіцяє ще більше напружених моментів і важких виборів для героїв.
"Гра в кальмара-3” вийде у червні 2025 року
Ця частина стане останньою та звершить історію про ігри на виживання заради багатомільйонного виграшу. Про це повідомив режисер і сценарист серіалу Хван Дон Хек.
У серіалі розповідається про групу людей, які заради грошей ризикують власним життям, граючи у дитячі ігри, та вбивають інших. З 456 гравців виживає лише один, а вибуття кожного наступного героя збільшує призовий фонд на 100 млн вон.
Netflix вже оголосив дату прем’єри останньої частини історії, сюжет якої поки що тримається в таємниці. Прем'єра картини відбудеться 27 червня 2025 року.
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У другому сезоні "Гри в кальмара" переможець попередньої гри Сон Гі-Хун намагався зупинити творців смертельних змагань. Він навчав учасників гри правилам, але навіть після повстання багатьох гравців йому не вдалося зупинити засновників гри.
Ще однією інтригою сезону є доля поліцейського Хван Чжун Хо. Він зустрінеться з братом, який є одним з творців гри. Фінальна частина серіалу обіцяє бути ще більш напруженою та насиченою.
Що відомо про другий сезон серіалу “Гра в кальмара”
Новий сезон включає 7 епізодів, які вже доступні для перегляду на Netflix. Події відбуваються через 3 роки після завершення сюжету першого сезону.
Режисером серіалу залишився Хван Дон Хьок, який також написав сценарій до нового сезону.
У другому сезоні досліджується, як Гі Хун дотримується своїх слів після того, як покинув аеропорт. Намагання Гі Хуна з'ясувати, хто ці люди і чому вони роблять те, що роблять, — це основна історія другого сезону, — розповідає режисер.
Таким чином герой з першого сезону Сон Гі Хун під номером 456 повертається до участі у смертельних змаганнях. Він має на меті покласти край жахливим іграм на виживання.
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