"Игра в кальмара-3". Netflix объявил дату премьеры заключительной части сериала

Культовый южнокорейский сериал "Игра в кальмара", второй сезон которого вышел 26 декабря и побил рекорд Netflix, получит продолжение третьей части. Как известно, предыдущая часть завершилась напряженным финалом, продолжение которого мы увидим в последующих эпизодах. Создатели сериала уже раскрыли, когда ждать третий сезон картины.

"Игра в кальмара-3" выйдет в июне 2025 года

Эта часть станет последней и совершит историю об играх на выживание ради многомиллионного выигрыша. Об этом сообщил режиссер и сценарист сериала Хван Дон Хек.

В сериале рассказывается о группе людей, которые ради денег рискуют собственной жизнью, играя в детские игры и убивают других. Из 456 игроков выживает только один, а выбытие каждого следующего героя увеличивает призовой фонд на 100 млн вон.

Netflix уже объявил дату премьеры последней части истории, сюжет которой пока держится в тайне. Премьера картины пройдет 27 июня 2025 года.

На странице стримингового сервиса Netflix также опубликовали постер третьего сезона, на котором изображен работник смертельных игр, держащий за ноги участника соревнований, а под ними подпись: "Готовься к финальной игре". Поделиться

Постер к "Игре в кальмара-3"

Ничто не подготовит вас к финальному сезону Игры в кальмаре, говорится в подписи к постеров.

Во втором сезоне "Игры в кальмара" победитель предыдущей игры Сон Ги-Хун пытался остановить создателей смертельных состязаний. Он учил участников игры правилам, но даже после восстания многих игроков ему не удалось остановить основателей.

В последней серии после титров зрители увидели интригующую сцену: роботизированная кукла Янг-Хи теперь получила напарника, куклу-мальчика. Вероятно, в игре будут изменены правила, а сами игры станут еще более жестокими. Поделиться

Еще одной интригой сезона является судьба полицейского Хван Чжун Хо. Он встретится с братом, являющимся одним из создателей игры. Финальная часть сериала обещает быть еще более напряженной и насыщенной.

Что известно о втором сезоне сериала "Игра в кальмара"

Новый сезон включает в себя 7 эпизодов, которые уже доступны для просмотра на Netflix. События проходят через 3 года после завершения сюжета первого сезона.

Режиссером сериала остался Хван Дон Хек, также написавший сценарий к новому сезону.

Во втором сезоне исследуется, как Ги Хун придерживается своих слов после того, как покинул аэропорт. Попытки Ги Хуна выяснить, кто эти люди и почему они делают то, что делают, — это основная история второго сезона, — рассказывает режиссер.

Таким образом, герой с первого сезона Сон Ги Хун под номером 456 возвращается к участию в смертельных соревнованиях. Он имеет целью положить конец ужасающим играм на выживание.