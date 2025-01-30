"Игра в кальмара-3". Netflix объявил дату премьеры заключительной части сериала

Культовый южнокорейский сериал "Игра в кальмара", второй сезон которого вышел 26 декабря и побил рекорд Netflix, получит продолжение третьей части. Как известно, предыдущая часть завершилась напряженным финалом, продолжение которого мы увидим в последующих эпизодах. Создатели сериала уже раскрыли, когда ждать третий сезон картины.
Главные тезисы
- Культовый южнокорейский сериал Игра в кальмара получит продолжение третьей части, премьера которой запланирована на июнь 2025 года.
- Сериал рассказывает о группе людей, играющих в смертельные игры за деньги, и о последствиях их участия в опасных состязаниях.
- Третий сезон обещает еще больше напряженных моментов и трудных выборов для героев, а также интересные повороты и развитие сюжета.
- Следует ожидать изменения правил игры, ужесточение условий выживания участников и раскрытие новых интриг в финальном сезоне Игры в кальмара.
- Режиссер и сценарист Хван Дон Хек обещает, что финальная часть сериала будет еще более напряженной и насыщенной, оставляя зрителей в ожидании финального разрешения истории.
"Игра в кальмара-3" выйдет в июне 2025 года
Эта часть станет последней и совершит историю об играх на выживание ради многомиллионного выигрыша. Об этом сообщил режиссер и сценарист сериала Хван Дон Хек.
В сериале рассказывается о группе людей, которые ради денег рискуют собственной жизнью, играя в детские игры и убивают других. Из 456 игроков выживает только один, а выбытие каждого следующего героя увеличивает призовой фонд на 100 млн вон.
Netflix уже объявил дату премьеры последней части истории, сюжет которой пока держится в тайне. Премьера картины пройдет 27 июня 2025 года.
Ничто не подготовит вас к финальному сезону Игры в кальмаре, говорится в подписи к постеров.
Во втором сезоне "Игры в кальмара" победитель предыдущей игры Сон Ги-Хун пытался остановить создателей смертельных состязаний. Он учил участников игры правилам, но даже после восстания многих игроков ему не удалось остановить основателей.
Еще одной интригой сезона является судьба полицейского Хван Чжун Хо. Он встретится с братом, являющимся одним из создателей игры. Финальная часть сериала обещает быть еще более напряженной и насыщенной.
Что известно о втором сезоне сериала "Игра в кальмара"
Новый сезон включает в себя 7 эпизодов, которые уже доступны для просмотра на Netflix. События проходят через 3 года после завершения сюжета первого сезона.
Режиссером сериала остался Хван Дон Хек, также написавший сценарий к новому сезону.
Во втором сезоне исследуется, как Ги Хун придерживается своих слов после того, как покинул аэропорт. Попытки Ги Хуна выяснить, кто эти люди и почему они делают то, что делают, — это основная история второго сезона, — рассказывает режиссер.
Таким образом, герой с первого сезона Сон Ги Хун под номером 456 возвращается к участию в смертельных соревнованиях. Он имеет целью положить конец ужасающим играм на выживание.
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