"Гра в кальмара-3". Netflix показав фінальний трейлер — відео

Netflix завершує підготовку до виходу третього сезону одного з найуспішніших корейських серіалів — “Гра в кальмара”: платформа показала фінальний трейлер.
Головні тези:
- Netflix показав фінальний трейлер третього сезону корейського серіалу “Гра в кальмара”.
- У новому трейлері відчутна похмура атмосфера й емоційний голос за кадром.
- Другий сезон залишив глядачів у напрузі, а третій обіцяє ще більше несподіваних поворотів подій.
"Гра в кальмара-3": фінальний трейлер
Після попереднього трейлера, представленого на фан-заході Tudum, стрімінговий сервіс опублікував новий. Він відрізняється більш похмурою атмосферою, ніж попередній, з тихішою музикою та емоційним голосом за кадром Чан Гум-джа (Гравець 149), яку зіграла Кан Е-шим.
Вона звертається до головного героя, Сон Гі-Хуна (Лі Чон-дже), зі словами:
Проте Гравець 456 відповідає: "Я намагаюся покласти цьому край".
Другий сезон "Гри в кальмара", що завершився наприкінці грудня, залишив глядачів у напрузі: ігри не закінчилися, а Гі-Хун та його союзники знову опинилися в пастці.
Після перемоги в першому сезоні, Гі-Хун мав намір знищити систему зсередини.
Сім епізодів другого сезону детально описують його зусилля, які кульмінують у фіналі, де він стикається з Фронтменом, загадковим лідером гри, якого грає Лі Бюнг-хун.
Глядачам вже відомо, що Фронтмен є Гравцем 001, хоча Гі-Хун ще не знає цієї шокуючої правди. Фронтмен стратив найкращого друга Гі-Хуна, Гравця 290/Пак Чон-бе (Лі Со-хван), як попередження про наслідки його бунту.
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