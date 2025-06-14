"Гра в кальмара-3". Netflix показав фінальний трейлер — відео

Netflix завершує підготовку до виходу третього сезону одного з найуспішніших корейських серіалів — “Гра в кальмара”: платформа показала фінальний трейлер.

"Гра в кальмара-3": фінальний трейлер

Після попереднього трейлера, представленого на фан-заході Tudum, стрімінговий сервіс опублікував новий. Він відрізняється більш похмурою атмосферою, ніж попередній, з тихішою музикою та емоційним голосом за кадром Чан Гум-джа (Гравець 149), яку зіграла Кан Е-шим.

Вона звертається до головного героя, Сон Гі-Хуна (Лі Чон-дже), зі словами:

Ти звинувачуєш себе у всьому, що сталося? Як не дивись, життя просто несправедливе. Погані люди роблять погані речі, але вони звинувачують інших і продовжують жити в спокої. Добрі люди, навпаки, карають себе за найменші дрібниці. Я все ще вірю, що ти прийшов сюди, щоб врятувати нас усіх. Поширити

Проте Гравець 456 відповідає: "Я намагаюся покласти цьому край".

Другий сезон "Гри в кальмара", що завершився наприкінці грудня, залишив глядачів у напрузі: ігри не закінчилися, а Гі-Хун та його союзники знову опинилися в пастці.

Після перемоги в першому сезоні, Гі-Хун мав намір знищити систему зсередини.

Сім епізодів другого сезону детально описують його зусилля, які кульмінують у фіналі, де він стикається з Фронтменом, загадковим лідером гри, якого грає Лі Бюнг-хун.