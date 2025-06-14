"Игра в кальмара-3". Netflix показал финальный трейлер — видео

Netflix завершает подготовку к выходу третьего сезона одного из самых успешных корейских сериалов – "Игра в кальмара": платформа показала финальный трейлер.
Главные тезисы
- Netflix готовится к выходу третьего сезона сериала “Игра в кальмара” с захватывающим финалом.
- В финальном трейлере царит мрачная атмосфера, сопровождаемая эмоциональными размышлениями главных героев.
- Второй сезон завершился в напряжении, обещая зрителям еще больше неожиданных поворотов в сюжете.
"Игра в кальмара-3": финальный трейлер
После предыдущего трейлера, представленного на фан-мероприятии Tudum, стриминговый сервис опубликовал новый. Он отличается более мрачной атмосферой, чем предыдущий, с более тихой музыкой и эмоциональным голосом за кадром Чан Гум-джа (Игрок 149), которую сыграла Кан Э-шим.
Она обращается к главному герою, Сон Ги-Хуну (Ли Чон-дже), со словами:
Однако Игрок 456 отвечает: "Я стараюсь положить этому конец".
Второй сезон "Игры в кальмара", завершившийся в конце декабря, оставил зрителей в напряжении: игры не закончились, а Ги-Хун и его союзники снова оказались в ловушке.
После победы в первом сезоне Ги-Хун намеревался уничтожить систему изнутри.
Семь эпизодов второго сезона подробно описывают его усилия, кульминируемые в финале, где он сталкивается с Фронтменом, загадочным лидером игры, которого играет Ли Бюнг-хун.
Зрителям уже известно, что Фронтмен является Игроком 001, хотя Ги Хун еще не знает этой шокирующей правды. Фронтмен казнил лучшего друга Ги-Хуна, Игрока 290/Пак Чон-бе (Ли Со-хван), как предупреждение о последствиях его бунта.
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