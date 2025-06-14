"Игра в кальмара-3". Netflix показал финальный трейлер — видео

Netflix завершает подготовку к выходу третьего сезона одного из самых успешных корейских сериалов – "Игра в кальмара": платформа показала финальный трейлер.

"Игра в кальмара-3": финальный трейлер

После предыдущего трейлера, представленного на фан-мероприятии Tudum, стриминговый сервис опубликовал новый. Он отличается более мрачной атмосферой, чем предыдущий, с более тихой музыкой и эмоциональным голосом за кадром Чан Гум-джа (Игрок 149), которую сыграла Кан Э-шим.

Она обращается к главному герою, Сон Ги-Хуну (Ли Чон-дже), со словами:

Ты обвиняешь себя во всем, что произошло? Как ни смотри, жизнь просто несправедлива. Плохие люди делают плохие вещи, но они обвиняют других и продолжают жить в покое. Добрые люди, напротив, наказывают себя за малейшие мелочи. Я все еще верю, что ты пришел сюда, чтобы спасти всех нас. Поделиться

Однако Игрок 456 отвечает: "Я стараюсь положить этому конец".

Второй сезон "Игры в кальмара", завершившийся в конце декабря, оставил зрителей в напряжении: игры не закончились, а Ги-Хун и его союзники снова оказались в ловушке.

После победы в первом сезоне Ги-Хун намеревался уничтожить систему изнутри.

Семь эпизодов второго сезона подробно описывают его усилия, кульминируемые в финале, где он сталкивается с Фронтменом, загадочным лидером игры, которого играет Ли Бюнг-хун.