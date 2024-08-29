Графіки відключень світла 30 серпня в Україні діятимуть цілодобово
Категорія
Економіка
Дата публікації

Графіки відключень світла 30 серпня в Україні діятимуть цілодобово

Світло
Джерело:  Укренерго

30 серпня обмеження електропостачання діятимуть протягом усієї доби. Ввечері діятиме три черги відключень.

Головні тези:

  • 30 серпня в Україні діятимуть цілодобові обмеження електропостачання.
  • Графік відключень передбачає три черги відключень у вечірній час.
  • Ситуація в енергосистемі України залишається складною після ракетної атаки РФ.

30 серпня Україна економитиме світло протягом доби

Про це повідомляє Укренерго.

Протягом доби:

  • з 00:00 до 06:00 — діятиме одна черга.

  • з 06:00 до 9:00 — діятимуть дві черги;

  • з 09:00 до 14:00 — діятиме одна черга;

  • з 14:00 до 18:00 — діятимуть дві черги;

  • з 18:00 до 21:00 — діятимуть три черги;

  • з 21:00 до 24:00 — діятимуть дві черги.

Зазначається, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

Що відомо про ситуацію в енергосистемі після масованої ракетної атаки РФ

За інформацією глави Міненерго Германа Галущенка, внаслідок масованого ракетного обстрілу армії РФ вранці 26 серпня України ситуація в енергосистемі залишається складною. 

Ворог знову тероризує всю Україну ракетами. Під прицілом енергетика. Ворог не залишає планів позбавити українців світла, — підкреслив Галущенко.

Міністр зазначив, що оператор енергосистеми НЕК “Укренерго” змушений був запровадити екстрені відключення світла.

Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією, — запевнив Галущенко.

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