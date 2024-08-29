Графіки відключень світла 30 серпня в Україні діятимуть цілодобово

30 серпня обмеження електропостачання діятимуть протягом усієї доби. Ввечері діятиме три черги відключень.
Головні тези:
- 30 серпня в Україні діятимуть цілодобові обмеження електропостачання.
- Графік відключень передбачає три черги відключень у вечірній час.
- Ситуація в енергосистемі України залишається складною після ракетної атаки РФ.
30 серпня Україна економитиме світло протягом доби
Про це повідомляє Укренерго.
Протягом доби:
з 00:00 до 06:00 — діятиме одна черга.
з 06:00 до 9:00 — діятимуть дві черги;
з 09:00 до 14:00 — діятиме одна черга;
з 14:00 до 18:00 — діятимуть дві черги;
з 18:00 до 21:00 — діятимуть три черги;
з 21:00 до 24:00 — діятимуть дві черги.
Зазначається, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.
Що відомо про ситуацію в енергосистемі після масованої ракетної атаки РФ
За інформацією глави Міненерго Германа Галущенка, внаслідок масованого ракетного обстрілу армії РФ вранці 26 серпня України ситуація в енергосистемі залишається складною.
Ворог знову тероризує всю Україну ракетами. Під прицілом енергетика. Ворог не залишає планів позбавити українців світла, — підкреслив Галущенко.
Міністр зазначив, що оператор енергосистеми НЕК “Укренерго” змушений був запровадити екстрені відключення світла.
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