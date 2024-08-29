Графики отключения света 30 августа в Украине будут действовать круглосуточно

30 августа ограничения электроснабжения будут действовать в течение всех суток. Вечером будет действовать три очереди отключений.
Главные тезисы
- 30 августа в Украине будут действовать круглосуточные ограничения электроснабжения с тремя очередями отключений.
- Энергосистема Украины остается под давлением после ракетной атаки РФ, и ситуация остается сложной.
- Энергетики усердно работают над восстановлением нормального функционирования системы и минимизацией влияния атак на энергоснабжение населения.
30 августа Украина будет экономить свет в течение суток
Об этом сообщает УкрЭнерго.
В течение суток:
с 00:00 до 06:00 — будет действовать одна очередь.
с 06:00 до 9:00 — будут действовать две очереди;
с 09:00 до 14:00 — будет действовать одна очередь;
с 14:00 до 18:00 — будут действовать две очереди;
с 18:00 до 21:00 — будут действовать три очереди;
с 21:00 до 24:00 — будут действовать две очереди.
В объемах применения ограничений возможны изменения.
Что известно о ситуации в энергосистеме после массированной ракетной атаки РФ
По информации главы Минэнерго Германа Галущенко, в результате массированного ракетного обстрела армии РФ утром 26 августа Украины ситуация в энергосистеме остается сложной.
Враг снова терроризирует всю Украину ракетами. Под прицелом энергетика. Враг не оставляет планов лишить украинцев света, подчеркнул Галущенко.
Министр отметил, что оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" вынужден был ввести экстренные отключения света.
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