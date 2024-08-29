Графики отключения света 30 августа в Украине будут действовать круглосуточно

Об этом сообщает УкрЭнерго.

В течение суток:

с 00:00 до 06:00 — будет действовать одна очередь.

с 06:00 до 9:00 — будут действовать две очереди;

с 09:00 до 14:00 — будет действовать одна очередь;

с 14:00 до 18:00 — будут действовать две очереди;

с 18:00 до 21:00 — будут действовать три очереди;