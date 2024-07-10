Графіки відключень світла в Україні 11 липня діятимуть цілодобово

Через спеку в Україні зростає споживання електроенергії. Тому 11 липня графіки відключення світла будуть діяти протягом всіє доби.

11 липня обмеження електроенергії в Україні будуть посилені

11 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби.

При цьому у період з 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги.

Причина посилення обмежень — зростання споживання у спеку. В разі змін у дії графіків буде повідомлено окремо.

Нагадуємо, що в графіках є три категорії відключень:

темно-сіра зона — це час, коли світла точно немає;

світло-сіра зона — відключення світла можливі;

біла зона — світло гарантовано є.

Які сценарії стану енергосистеми прогнозують аналітики

Водночас, за його словами, на цю зиму є декілька сценаріїв — негативний, базовий стабільний та оптимістичний.

Зокрема за базовим сценарієм, очікується відбудова 3 із 6 тис пошкоджених мегаватів електрогенерацїі.

Працюватимуть стабільно десь 8-9 блоків АЕС, а зима буде відносно звичайною, тобто без сильних холодів.

У такому разі тривалість відключень світла складатиме по 12 годин на добу.