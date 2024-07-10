Графіки відключень світла в Україні 11 липня діятимуть цілодобово
Категорія
Економіка
Дата публікації

Графіки відключень світла в Україні 11 липня діятимуть цілодобово

Світло
Джерело:  Укренерго

Через спеку в Україні зростає споживання електроенергії. Тому 11 липня графіки відключення світла будуть діяти протягом всіє доби.

Головні тези:

  • У зв'язку зі зростанням споживання електроенергії через спеку в Україні 11 липня графіки відключення світла будуть діяти протягом цілої доби.
  • Обмеження електроенергії в Україні будуть посилені, застосовуватимуться чотири черги відключень одночасно в період з 16:00 до 23:00.
  • Прогнозуються кілька сценаріїв розвитку енергосистеми, включаючи базовий стабільний та негативний, які можуть вплинути на тривалість відключень світла.
  • Базовий сценарій передбачає відбудову певної частини пошкодженої електрогенерації та стабільну роботу АЕС при відносно звичайній зимі.
  • Негативний сценарій залишає можливість лише часткового відновлення енергосистеми та працездатний роботі нижчої кількості блоків АЕС при важких погодних умовах.

11 липня обмеження електроенергії в Україні будуть посилені

11 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби.

При цьому у період з 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги.

Причина посилення обмежень — зростання споживання у спеку. В разі змін у дії графіків буде повідомлено окремо.

Нагадуємо, що в графіках є три категорії відключень:

  • темно-сіра зона — це час, коли світла точно немає;

  • світло-сіра зона — відключення світла можливі;

  • біла зона — світло гарантовано є.

Які сценарії стану енергосистеми прогнозують аналітики

Водночас, за його словами, на цю зиму є декілька сценаріїв — негативний, базовий стабільний та оптимістичний.

Зокрема за базовим сценарієм, очікується відбудова 3 із 6 тис пошкоджених мегаватів електрогенерацїі.

Працюватимуть стабільно десь 8-9 блоків АЕС, а зима буде відносно звичайною, тобто без сильних холодів.

У такому разі тривалість відключень світла складатиме по 12 годин на добу.

Негативний сценарій передбачає, що вдасться відремонтувати десь до 2 тис мегаватів, а блоків АЕС працюватиме 7-6. Зима буде холодною. Такий сценарій веде до певних кризових ситуацій, а саме падіння енергосистеми.

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