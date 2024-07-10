Графіки відключень світла в Україні 11 липня діятимуть цілодобово

Через спеку в Україні зростає споживання електроенергії. Тому 11 липня графіки відключення світла будуть діяти протягом всіє доби.
Головні тези:
- У зв'язку зі зростанням споживання електроенергії через спеку в Україні 11 липня графіки відключення світла будуть діяти протягом цілої доби.
- Обмеження електроенергії в Україні будуть посилені, застосовуватимуться чотири черги відключень одночасно в період з 16:00 до 23:00.
- Прогнозуються кілька сценаріїв розвитку енергосистеми, включаючи базовий стабільний та негативний, які можуть вплинути на тривалість відключень світла.
- Базовий сценарій передбачає відбудову певної частини пошкодженої електрогенерації та стабільну роботу АЕС при відносно звичайній зимі.
- Негативний сценарій залишає можливість лише часткового відновлення енергосистеми та працездатний роботі нижчої кількості блоків АЕС при важких погодних умовах.
11 липня обмеження електроенергії в Україні будуть посилені
11 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби.
При цьому у період з 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги.
Причина посилення обмежень — зростання споживання у спеку. В разі змін у дії графіків буде повідомлено окремо.
Нагадуємо, що в графіках є три категорії відключень:
темно-сіра зона — це час, коли світла точно немає;
світло-сіра зона — відключення світла можливі;
біла зона — світло гарантовано є.
Які сценарії стану енергосистеми прогнозують аналітики
Водночас, за його словами, на цю зиму є декілька сценаріїв — негативний, базовий стабільний та оптимістичний.
Зокрема за базовим сценарієм, очікується відбудова 3 із 6 тис пошкоджених мегаватів електрогенерацїі.
Працюватимуть стабільно десь 8-9 блоків АЕС, а зима буде відносно звичайною, тобто без сильних холодів.
У такому разі тривалість відключень світла складатиме по 12 годин на добу.
Негативний сценарій передбачає, що вдасться відремонтувати десь до 2 тис мегаватів, а блоків АЕС працюватиме 7-6. Зима буде холодною. Такий сценарій веде до певних кризових ситуацій, а саме падіння енергосистеми.
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