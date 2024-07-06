В Україні не вимикатимуть світло зранку 7 липня. Як діятимуть графіки

7 липня українці зранку знову матимуть світло. Однак графіки відключень будуть застосовані в другій половині дня.
Головні тези:
- Українці 7 липня матимуть світло зранку, але графіки відключень застосовуватимуться у другій половині дня.
- Заходи обмеження споживання світла не діятимуть з 7:00 до 15:00, проте з 00:00 до 7:00 і з 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.
- Українська енергетика зазнала серйозних пошкоджень через російські удари, що призвело до значного дефіциту електроенергії.
Як діятимуть графіки відключення світла в Україні 7 липня
Заходи обмеження споживання завтра не будуть діяти з 7:00 до 15:00. Однак з 00:00 до 7:00 і з 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.
6 липня вперше за довгий час НЕК "Укренерго" також скасовувала погодинні відключення протягом дня. Графіки відключень електроенергії не діяли з 10:00 до 16:00.
Відключення світла в Україні
Українська енергетика зазнала дуже значних пошкоджень через російські удари. Росіяни знищили великі українські ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.
Ці пошкодження спричинили суттєвий дефіцит електроенергії в енергомережі України, а тому "Укренерго" довелося запроваджувати графіки відключення світла.
Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.
Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.
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