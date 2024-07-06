В Україні не вимикатимуть світло зранку 7 липня. Як діятимуть графіки
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні не вимикатимуть світло зранку 7 липня. Як діятимуть графіки

В Україні не вимикатимуть світло зранку 7 липня. Як діятимуть графіки
Джерело:  Укренерго

7 липня українці зранку знову матимуть світло. Однак графіки відключень будуть застосовані в другій половині дня.

Головні тези:

  • Українці 7 липня матимуть світло зранку, але графіки відключень застосовуватимуться у другій половині дня.
  • Заходи обмеження споживання світла не діятимуть з 7:00 до 15:00, проте з 00:00 до 7:00 і з 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.
  • Українська енергетика зазнала серйозних пошкоджень через російські удари, що призвело до значного дефіциту електроенергії.

Як діятимуть графіки відключення світла в Україні 7 липня

Заходи обмеження споживання завтра не будуть діяти з 7:00 до 15:00. Однак з 00:00 до 7:00 і з 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується, — наголосили в компанії.

6 липня вперше за довгий час НЕК "Укренерго" також скасовувала погодинні відключення протягом дня. Графіки відключень електроенергії не діяли з 10:00 до 16:00.

Відключення світла в Україні

Українська енергетика зазнала дуже значних пошкоджень через російські удари. Росіяни знищили великі українські ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.

Ці пошкодження спричинили суттєвий дефіцит електроенергії в енергомережі України, а тому "Укренерго" довелося запроваджувати графіки відключення світла.

Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.

Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.

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