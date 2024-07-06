В Украине не будут выключать свет утром 7 июля. Как будут действовать графики

7 июля украинцы утром снова будут иметь свет. Однако графики отключений будут использованы во второй половине дня.

Как будут действовать графики отключения света в Украине 7 июля

Меры ограничения потребления завтра не будут действовать с 7:00 до 15:00. Однако с 00:00 до 7:00 и с 15:00 до 24:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно.

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается, подчеркнули в компании. Поделиться

6 июля впервые за долгое время НЭК "Укрэнерго" также отменяла повременные отключения в течение дня. Графики отключений электроэнергии бездействовали с 10:00 до 16:00.

Отключение света в Украине

Украинская энергетика получила очень значительные повреждения из-за российских ударов. Россияне уничтожили крупные украинские ТЭЦ и ТЭС, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.

Эти повреждения повлекли за собой существенный дефицит электроэнергии в энергосети Украины, а потому "Укрэнерго" пришлось вводить графики отключения света.

Как заявляли в энергокомпании Yasno, по базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов.

В то же время в Министерстве энергетики Украины заявляли, что пока рано делать прогнозы относительно продолжительности отключений света зимой.