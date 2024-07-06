В Украине не будут выключать свет утром 7 июля. Как будут действовать графики

7 июля украинцы утром снова будут иметь свет. Однако графики отключений будут использованы во второй половине дня.
Главные тезисы
- С 00:00 до 7:00 и с 15:00 до 24:00 в Украине будут действовать графики отключения света, в то время как с 7:00 до 15:00 меры ограничения потребления не будут исполняться.
- Повреждения украинской энергосистемы, нанесенные российскими ударами, вызвали серьезный дефицит электроэнергии, что понудило ввести графики отключений света.
- Украинцам рекомендуется быть готовыми к возможным отключениям света в зимний период, так как существует вероятность ежедневных 12-часовых отключений по базовому сценарию.
Как будут действовать графики отключения света в Украине 7 июля
Меры ограничения потребления завтра не будут действовать с 7:00 до 15:00. Однако с 00:00 до 7:00 и с 15:00 до 24:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно.
6 июля впервые за долгое время НЭК "Укрэнерго" также отменяла повременные отключения в течение дня. Графики отключений электроэнергии бездействовали с 10:00 до 16:00.
Отключение света в Украине
Украинская энергетика получила очень значительные повреждения из-за российских ударов. Россияне уничтожили крупные украинские ТЭЦ и ТЭС, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.
Эти повреждения повлекли за собой существенный дефицит электроэнергии в энергосети Украины, а потому "Укрэнерго" пришлось вводить графики отключения света.
Как заявляли в энергокомпании Yasno, по базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов.
В то же время в Министерстве энергетики Украины заявляли, что пока рано делать прогнозы относительно продолжительности отключений света зимой.
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