В Украине не будут выключать свет утром 7 июля. Как будут действовать графики
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине не будут выключать свет утром 7 июля. Как будут действовать графики

В Украине не будут выключать свет утром 7 июля. Как будут действовать графики
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

7 июля украинцы утром снова будут иметь свет. Однако графики отключений будут использованы во второй половине дня.

Главные тезисы

 

  • С 00:00 до 7:00 и с 15:00 до 24:00 в Украине будут действовать графики отключения света, в то время как с 7:00 до 15:00 меры ограничения потребления не будут исполняться.
  • Повреждения украинской энергосистемы, нанесенные российскими ударами, вызвали серьезный дефицит электроэнергии, что понудило ввести графики отключений света.
  • Украинцам рекомендуется быть готовыми к возможным отключениям света в зимний период, так как существует вероятность ежедневных 12-часовых отключений по базовому сценарию.

Как будут действовать графики отключения света в Украине 7 июля

Меры ограничения потребления завтра не будут действовать с 7:00 до 15:00. Однако с 00:00 до 7:00 и с 15:00 до 24:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно.

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается, подчеркнули в компании.

6 июля впервые за долгое время НЭК "Укрэнерго" также отменяла повременные отключения в течение дня. Графики отключений электроэнергии бездействовали с 10:00 до 16:00.

Отключение света в Украине

Украинская энергетика получила очень значительные повреждения из-за российских ударов. Россияне уничтожили крупные украинские ТЭЦ и ТЭС, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.

Эти повреждения повлекли за собой существенный дефицит электроэнергии в энергосети Украины, а потому "Укрэнерго" пришлось вводить графики отключения света.

Как заявляли в энергокомпании Yasno, по базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов.

В то же время в Министерстве энергетики Украины заявляли, что пока рано делать прогнозы относительно продолжительности отключений света зимой.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ДТЭК планирует строительство новой электростанции в Полтавской области
ДТЭК
тец
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Все электростанции Украины можно восстановить, но есть одно "но"
ДТЭК
ДТЭК Энерго
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
День без отключения света. Укрэнерго обнародовало график режимных измерений в каждой области
Свет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?