Графики отключений света в Украине 11 июля будут действовать круглосуточно
Категория
Экономика
Дата публикации

Графики отключений света в Украине 11 июля будут действовать круглосуточно

Свет
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

Из-за жары в Украине растет потребление электроэнергии. Поэтому 11 июля графики отключения света будут действовать в течение всех суток.

Главные тезисы

  • 11 июля из-за роста потребления электроэнергии в Украине ужесточаются ограничения. Графики отключения света будут действовать круглосуточно.
  • Прогнозируются различные сценарии развития энергосистемы: базовый стабильный и отрицательный, которые могут повлиять на продолжительность отключения.
  • Базовый сценарий предполагает восстановление части поврежденной электрогенерации и стабильную работу АЭС при обычной зиме.
  • Отрицательный сценарий представляет возможность лишь частичного восстановления энергосистемы и работы малого количества блоков АЭС при тяжелых погодных условиях.
  • При изменении действия графиков отключения света будет дано дополнительное уведомление.

11 июля ограничения электроэнергии в Украине будут усилены

11 июля меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток.

При этом в период с 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди.

Причина усиления ограничений — рост потребления в жару. При изменении действия графиков будет сообщено отдельно.

Напоминаем, что в графиках есть три категории отключений:

  • темно-серая зона — это время, когда света точно нет;

  • светло-серая зона — отключения света возможны;

  • белая зона — свет гарантированно есть.

Какие сценарии состояния энергосистемы прогнозируют аналитики

В то же время, по его словам, этой зимой есть несколько сценариев — негативный, базовый стабильный и оптимистичный.

В частности по базовому сценарию, ожидается восстановление 3 из 6 тыс поврежденных мегаватт электрогенерации.

Будут работать стабильно где-то 8-9 блоков АЭС, а зима будет относительно обычной, то есть без сильных холодов.

В таком случае продолжительность отключения света будет составлять по 12 часов в сутки.

Отрицательный сценарий предполагает, что удастся отремонтировать где-то до 2 тыс. мегаватт, а блоков АЭС будет работать 7-6. Зима будет холодная. Такой сценарий ведет к определенным кризисным ситуациям, а именно к падению энергосистемы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как будут отключать свет в Украине 1 июля — графики
Как будут отключать свет в Украине 1 июля — графики
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как в Украине будут выключать свет 3 июля — графики
Как в Украине будут выключать свет 3 июля — графики
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине не будут выключать свет утром 7 июля. Как будут действовать графики
В Украине не будут выключать свет утром 7 июля. Как будут действовать графики

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?