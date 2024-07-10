Графики отключений света в Украине 11 июля будут действовать круглосуточно

Из-за жары в Украине растет потребление электроэнергии. Поэтому 11 июля графики отключения света будут действовать в течение всех суток.
Главные тезисы
- 11 июля из-за роста потребления электроэнергии в Украине ужесточаются ограничения. Графики отключения света будут действовать круглосуточно.
- Прогнозируются различные сценарии развития энергосистемы: базовый стабильный и отрицательный, которые могут повлиять на продолжительность отключения.
- Базовый сценарий предполагает восстановление части поврежденной электрогенерации и стабильную работу АЭС при обычной зиме.
- Отрицательный сценарий представляет возможность лишь частичного восстановления энергосистемы и работы малого количества блоков АЭС при тяжелых погодных условиях.
- При изменении действия графиков отключения света будет дано дополнительное уведомление.
11 июля ограничения электроэнергии в Украине будут усилены
11 июля меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток.
При этом в период с 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди.
Причина усиления ограничений — рост потребления в жару. При изменении действия графиков будет сообщено отдельно.
Напоминаем, что в графиках есть три категории отключений:
темно-серая зона — это время, когда света точно нет;
светло-серая зона — отключения света возможны;
белая зона — свет гарантированно есть.
Какие сценарии состояния энергосистемы прогнозируют аналитики
В то же время, по его словам, этой зимой есть несколько сценариев — негативный, базовый стабильный и оптимистичный.
В частности по базовому сценарию, ожидается восстановление 3 из 6 тыс поврежденных мегаватт электрогенерации.
Будут работать стабильно где-то 8-9 блоков АЭС, а зима будет относительно обычной, то есть без сильных холодов.
В таком случае продолжительность отключения света будет составлять по 12 часов в сутки.
Отрицательный сценарий предполагает, что удастся отремонтировать где-то до 2 тыс. мегаватт, а блоков АЭС будет работать 7-6. Зима будет холодная. Такой сценарий ведет к определенным кризисным ситуациям, а именно к падению энергосистемы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-