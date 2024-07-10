Графики отключений света в Украине 11 июля будут действовать круглосуточно

Из-за жары в Украине растет потребление электроэнергии. Поэтому 11 июля графики отключения света будут действовать в течение всех суток.

11 июля ограничения электроэнергии в Украине будут усилены

11 июля меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток.

При этом в период с 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди.

Причина усиления ограничений — рост потребления в жару. При изменении действия графиков будет сообщено отдельно.

Напоминаем, что в графиках есть три категории отключений:

темно-серая зона — это время, когда света точно нет;

светло-серая зона — отключения света возможны;

белая зона — свет гарантированно есть.

Какие сценарии состояния энергосистемы прогнозируют аналитики

В то же время, по его словам, этой зимой есть несколько сценариев — негативный, базовый стабильный и оптимистичный.

В частности по базовому сценарию, ожидается восстановление 3 из 6 тыс поврежденных мегаватт электрогенерации.

Будут работать стабильно где-то 8-9 блоков АЭС, а зима будет относительно обычной, то есть без сильных холодов.

В таком случае продолжительность отключения света будет составлять по 12 часов в сутки.