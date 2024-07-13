Графіки відключень світла в Україні 14 липня діятимуть цілодобово

Графіки погодинних відключень в Україні 14 липня планують застосовувати з 00:00 до 24:00.

Графіки відключень застосовуватимуть 14 липня цілодобово

З 07:00 до 15:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно, в інші години буде три черги.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — понад 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги — відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.

Критична інфраструктура працюватиме без відключень. У разі зміни графіків, про це повідомлятимуть окремо. Поширити

Які сценарії стану енергосистеми прогнозують аналітики

На зиму 2024-2025 року є декілька сценаріїв розвитку подій в енергосистемі України — негативний, базовий стабільний та оптимістичний.

Зокрема, за базовим сценарієм, очікується відбудова 3 із 6 тис пошкоджених мегаватів електрогенерацїі.

Працюватимуть стабільно десь 8-9 блоків АЕС, а зима буде відносно звичайною, тобто без сильних холодів.

У такому разі тривалість відключень світла складатиме по 12 годин на добу.

Негативний сценарій передбачає, що вдасться відремонтувати десь до 2 тис мегаватів, а блоків АЕС працюватиме 7-6. Зима буде холодною. Такий сценарій веде до певних кризових ситуацій, а саме падіння енергосистеми.