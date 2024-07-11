В Україні перевірять справедливість графіків відключень світла

Держенергонагляд перевірить, як обленерго у різних регіонах України застосовують графіки погодинних відключень та справедливість розподілу електроенергії в областях.
Головні тези:
- Через численні скарги на неправильне застосування графіків відключень, спеціалісти Держенергонагляду звернуть увагу на проблему перерозподілу електроенергії в областях.
- Поглиблена перевірка через численну кількість скарг розпочнеться з Дніпропетровської області.
- Укренерго застосовує систему черг для відключення світла, яка компенсує дефіцит електроенергії в системі.
У кількох областях України перевірять графіки відключення світла
Перевірка Держенергонагляду спричинена численними скаргами на графіки відключення світла у багатьох областях України. Про це заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.
За його словами, Дніпропетровська область лідирує за кількістю скарг. Тому поглиблена перевірка розпочнеться саме з цієї області, після чого відбудеться ще у 5-6 регіонах.
Водночас Слободян не виключив, що графіки погодинних відключень можуть не дотримуватися через те, що на стабілізаційні відключення припадають аварійні, спричинені, зокрема, спекою.
Як працює відключення світла чергами — пояснення Укренерго
Споживачі кожної області, які не входять до переліку об’єктів критичної інфраструктури, поділені на шість черг. Черга, за словами енергетиків, це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.
Скільки черг застосовувати у всіх регіонах одночасно — визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту електронергії в системі.
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