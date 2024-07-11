В Украине проверят справедливость графиков отключения света

Госэнергонадзор проверит, как облэнерго в разных регионах Украины используют графики почасовых отключений и справедливость распределения электроэнергии в областях.
Главные тезисы
- Из-за многочисленных жалоб на неправильное применение графиков отключений, специалисты Госэнергонадзора обратят внимание на проблему перераспределения электроэнергии в областях.
- Углубленная проверка из-за многочисленных жалоб начнется с Днепропетровской области.
- Укрэнерго применяет систему очередей для отключения света, компенсирующую дефицит электроэнергии в системе.
В нескольких областях Украины проверят графики отключения света
Проверка Госэнергонадзора вызвана многочисленными жалобами на графики отключения света во многих областях Украины. Об этом заявил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.
По его словам, Днепропетровская область лидирует по количеству жалоб. Поэтому углубленная проверка начнется с этой области, после чего состоится еще в 5-6 регионах.
В то же время Слободян не исключил, что графики почасовых отключений могут не соблюдаться из-за того, что на стабилизационные отключения приходятся аварийные, вызванные, в частности, жарой.
Как работает отключение света очередями — объяснение Укрэнерго
Потребители каждой области, не входящие в список объектов критической инфраструктуры, разделены на шесть очередей. Очередь, по словам энергетиков, это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.
Сколько очередей применять во всех регионах одновременно определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита электронергии в системе.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-