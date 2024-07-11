В Украине проверят справедливость графиков отключения света
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине проверят справедливость графиков отключения света

Отключение света
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Госэнергонадзор проверит, как облэнерго в разных регионах Украины используют графики почасовых отключений и справедливость распределения электроэнергии в областях.

Главные тезисы

  • Из-за многочисленных жалоб на неправильное применение графиков отключений, специалисты Госэнергонадзора обратят внимание на проблему перераспределения электроэнергии в областях.
  • Углубленная проверка из-за многочисленных жалоб начнется с Днепропетровской области.
  • Укрэнерго применяет систему очередей для отключения света, компенсирующую дефицит электроэнергии в системе.

В нескольких областях Украины проверят графики отключения света

Проверка Госэнергонадзора вызвана многочисленными жалобами на графики отключения света во многих областях Украины. Об этом заявил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.

Есть подозрения, что некоторые операторы системы распределения (облэнерго) не совсем правильно применяли графики почасовых отключений. Это мы тщательно проверим, сообщил Руслан Слободян.

По его словам, Днепропетровская область лидирует по количеству жалоб. Поэтому углубленная проверка начнется с этой области, после чего состоится еще в 5-6 регионах.

В то же время Слободян не исключил, что графики почасовых отключений могут не соблюдаться из-за того, что на стабилизационные отключения приходятся аварийные, вызванные, в частности, жарой.

Как работает отключение света очередями — объяснение Укрэнерго

Потребители каждой области, не входящие в список объектов критической инфраструктуры, разделены на шесть очередей. Очередь, по словам энергетиков, это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.

Потребление в областях отличается по объемам, поскольку зависит от уровня потребления критической инфраструктуры и количества промышленных предприятий, импортирующих более 80% объема своего потребления (их отключать нельзя, согласно постановлению Кабмина), — объясняют энергетики.

Сколько очередей применять во всех регионах одновременно определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита электронергии в системе.

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