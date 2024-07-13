Графики отключений света в Украине 14 июля будут действовать круглосуточно

Графики почасовых отключений в Украине 14 июля планируют применять с 00.00 до 24.00.
Главные тезисы
- Планируется применение графиков отключений света в Украине 14 июля круглосуточно с выделением двух и трех очередей отключений в течение суток.
- Основные принципы распределения нагрузки на облэнерго включают 4, 8, 12 и более 12 часов ограничений в зависимости от количества очередей.
- Анализируются базовый, отрицательный и оптимистичный сценарии развития энергосистемы на зиму 2024-2025 годов с прогнозами по восстановлению электрогенерации и работе блоков АЭС.
- Базовый сценарий предполагает восстановление 3 тыс мегаватт электрогенерации и стабильную работу 8-9 блоков АЭС, в то время как негативный сценарий может привести к ремонту только 2 тыс мегаватт и работе меньшего количества блоков.
- Критическая инфраструктура будет работать без отключений, а в случае изменения графиков об этом будут сообщать отдельно.
Графики отключений будут применяться 14 июля круглосуточно
С 07:00 до 15:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно, в другие часы будет три очереди.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди — ответственность облэнерго. Именно облэнерго формируют графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет только количество очередей, которые одновременно должны отключить все облэнерго в стране.
Какие сценарии состояния энергосистемы прогнозируют аналитики
На зиму 2024-2025 года несколько сценариев развития событий в энергосистеме Украины — негативный, базовый стабильный и оптимистичный.
В частности, по базовому сценарию, ожидается восстановление 3 из 6 тыс поврежденных мегаватт электрогенерации.
Будут работать стабильно где-то 8-9 блоков АЭС, а зима будет относительно обычной, то есть без сильных холодов.
В таком случае продолжительность отключения света будет составлять по 12 часов в сутки.
Отрицательный сценарий предполагает, что удастся отремонтировать где-то до 2 тыс. мегаватт, а блоков АЭС будет работать 7-6. Зима будет холодная. Такой сценарий ведет к определенным кризисным ситуациям, а именно к падению энергосистемы.
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