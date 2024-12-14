Grain from Ukraine. Зеленський пообіцяв Сирії допомогу в постачанні продовольства
Категорія
Економіка
Дата публікації

Grain from Ukraine. Зеленський пообіцяв Сирії допомогу в постачанні продовольства

Володимир Зеленський
Зерно

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дав доручення Кабінету Міністрів налагодити постачання продовольства до Сирії у співпраці з міжнародними партнерами.

Головні тези:

  • Україна планує налагодити постачання продовольства до Сирії в рамках гуманітарної програми.
  • Президент Володимир Зеленський акцентує на важливості сприяти стабілізації ситуації у конфліктних регіонах.
  • Важливість гуманітарної допомоги для Сирії акцентується на міжнародному рівні, і Україна приєднується до стабілізаційних зусиль для покращення ситуації у регіоні.

Україна може допомогти Сирії вирішити продовольчу кризу

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Сьогодні після доповідей наших урядовців погодили роботу щодо Сирії. Перш за все  — гуманітарну та безпекову роботу, те, як ми можемо допомогти стабілізації. Для України це важливо. Чим більш спокійною буде ситуація в таких регіонах, тим активніше світ зможе допомагати нам встановити мир. Ми готові допомогти Сирії із недопущенням продовольчої кризи.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зокрема, як уточнив Президент, «завдяки гуманітарній програмі «Зерно з України».

Я дав доручення уряду налагодити постачання продовольства у співпраці з міжнародними організаціями і тими партнерами, які можуть посприяти. І ми закликаємо всіх у світі зараз приєднатися до стабілізаційних зусиль заради того, щоб війна, понад десятиліття тому розпалена в Сирії, розпалена за участю Ірану, Росії, щоб ця війна нарешті припинилася.

Україна готова постачати зерно до Сирії

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що Україна готова постачати продовольство до Сирії після повалення режиму Башара Асада.

Там, де важко, ми повинні бути там з нашим продовольством. Ми відкриті для постачання наших продуктів, і якщо Сирії потрібна їжа — ми будемо там.

Зазначається, що Україна традиційно експортує пшеницю і кукурудзу до країн Близького Сходу, але не до Сирії.

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