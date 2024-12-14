Grain from Ukraine. Зеленський пообіцяв Сирії допомогу в постачанні продовольства

Я дав доручення уряду налагодити постачання продовольства у співпраці з міжнародними організаціями і тими партнерами, які можуть посприяти. І ми закликаємо всіх у світі зараз приєднатися до стабілізаційних зусиль заради того, щоб війна, понад десятиліття тому розпалена в Сирії, розпалена за участю Ірану, Росії, щоб ця війна нарешті припинилася.