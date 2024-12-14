Grain from Ukraine. Зеленський пообіцяв Сирії допомогу в постачанні продовольства

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дав доручення Кабінету Міністрів налагодити постачання продовольства до Сирії у співпраці з міжнародними партнерами.
Головні тези:
- Україна планує налагодити постачання продовольства до Сирії в рамках гуманітарної програми.
- Президент Володимир Зеленський акцентує на важливості сприяти стабілізації ситуації у конфліктних регіонах.
- Важливість гуманітарної допомоги для Сирії акцентується на міжнародному рівні, і Україна приєднується до стабілізаційних зусиль для покращення ситуації у регіоні.
Україна може допомогти Сирії вирішити продовольчу кризу
Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
Зокрема, як уточнив Президент, «завдяки гуманітарній програмі «Зерно з України».
Україна готова постачати зерно до Сирії
Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що Україна готова постачати продовольство до Сирії після повалення режиму Башара Асада.
Там, де важко, ми повинні бути там з нашим продовольством. Ми відкриті для постачання наших продуктів, і якщо Сирії потрібна їжа — ми будемо там.
Зазначається, що Україна традиційно експортує пшеницю і кукурудзу до країн Близького Сходу, але не до Сирії.
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