Grain from Ukraine. Зеленский пообещал Сирии помощь в поставке продовольствия
Категория
Экономика
Дата публикации

Grain from Ukraine. Зеленский пообещал Сирии помощь в поставке продовольствия

Владимир Зеленский
Зерно
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение Кабинету Министров наладить поставки продовольствия в Сирию в сотрудничестве с международными партнерами.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать поставки продовольствия в Сирию в рамках гуманитарной программы с участием международных партнеров.
  • Украина присоединяется к стабилизационным усилиям для улучшения ситуации в Сирии и предлагает помощь в предотвращении продовольственного кризиса.
  • Зеленский подчеркнул важность гуманитарной помощи для стабилизации ситуации в регионах конфликтов и призвал международное сообщество поддержать усилия по прекращению длительной войны в Сирии.

Украина может помочь Сирии решить продовольственный кризис

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

Сегодня после докладов наших правительственных чиновников согласовали работу по Сирии. Прежде всего — гуманитарную и безопасность, то, как мы можем помочь стабилизации. Мы готовы помочь Сирии с недопущением продовольственного кризиса.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

В частности, как уточнил Президент, благодаря гуманитарной программе «Зерно из Украины».

Я дал поручение правительству наладить поставки продовольствия в сотрудничестве с международными организациями и партнерами, которые могут помочь. И мы призываем всех в мире сейчас присоединиться к стабилизационным усилиям ради того, чтобы война, более десяти лет назад разожженная в Сирии, разожженная с участием Ирана, России, чтобы эта война наконец-то прекратилась.

Украина готова поставлять зерно в Сирию

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль заявил, что Украина готова поставлять продовольствие в Сирию после свержения режима Башара Асада.

Там, где тяжело, мы должны быть там с нашей пищей. Мы открыты для поставки наших продуктов, и если Сирии нужна еда, мы будем там.

Украина традиционно экспортирует пшеницу и кукурузу в страны Ближнего Востока, но не в Сирию.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зерновым коридором в Черном море перевезено более 60 млн т грузов
Корабль
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский подбил итоги работы украинского зернового коридора
Владимир Зеленский
Зерновой коридор
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Более 80 млн тонн грузов перевезено украинским зерновым коридором
АМПУ
Морской коридор

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?