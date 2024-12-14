Grain from Ukraine. Зеленский пообещал Сирии помощь в поставке продовольствия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение Кабинету Министров наладить поставки продовольствия в Сирию в сотрудничестве с международными партнерами.

Украина может помочь Сирии решить продовольственный кризис

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

Сегодня после докладов наших правительственных чиновников согласовали работу по Сирии. Прежде всего — гуманитарную и безопасность, то, как мы можем помочь стабилизации. Мы готовы помочь Сирии с недопущением продовольственного кризиса. Владимир Зеленский Президент Украины

В частности, как уточнил Президент, благодаря гуманитарной программе «Зерно из Украины».

Я дал поручение правительству наладить поставки продовольствия в сотрудничестве с международными организациями и партнерами, которые могут помочь. И мы призываем всех в мире сейчас присоединиться к стабилизационным усилиям ради того, чтобы война, более десяти лет назад разожженная в Сирии, разожженная с участием Ирана, России, чтобы эта война наконец-то прекратилась. Поделиться

Украина готова поставлять зерно в Сирию

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль заявил, что Украина готова поставлять продовольствие в Сирию после свержения режима Башара Асада.

Там, где тяжело, мы должны быть там с нашей пищей. Мы открыты для поставки наших продуктов, и если Сирии нужна еда, мы будем там.

Украина традиционно экспортирует пшеницу и кукурузу в страны Ближнего Востока, но не в Сирию.