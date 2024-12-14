Grain from Ukraine. Зеленский пообещал Сирии помощь в поставке продовольствия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение Кабинету Министров наладить поставки продовольствия в Сирию в сотрудничестве с международными партнерами.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать поставки продовольствия в Сирию в рамках гуманитарной программы с участием международных партнеров.
- Украина присоединяется к стабилизационным усилиям для улучшения ситуации в Сирии и предлагает помощь в предотвращении продовольственного кризиса.
- Зеленский подчеркнул важность гуманитарной помощи для стабилизации ситуации в регионах конфликтов и призвал международное сообщество поддержать усилия по прекращению длительной войны в Сирии.
Украина может помочь Сирии решить продовольственный кризис
Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.
В частности, как уточнил Президент, благодаря гуманитарной программе «Зерно из Украины».
Украина готова поставлять зерно в Сирию
Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль заявил, что Украина готова поставлять продовольствие в Сирию после свержения режима Башара Асада.
Там, где тяжело, мы должны быть там с нашей пищей. Мы открыты для поставки наших продуктов, и если Сирии нужна еда, мы будем там.
Украина традиционно экспортирует пшеницу и кукурузу в страны Ближнего Востока, но не в Сирию.
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