Згідно з даними видання The Washington Post, команда американського лідера Джо Байдена розпочала перемовини з палестинцями, а також партнерами щодо можливості "оновлення" Палестинської адміністрації за збереження керівництва Махмуда Аббаса.

США хочуть добитися "оновлення" Палестинської адміністрації

Як повідомив журналістам інсайдер у Білому домі, адміністрація президента США уже розпочала перемовини про "новий уряд і свіжу кров, яка увійде до урядових лав (Палестинської автономії) разом з Аббасом і під його керівництвом".

Однак влада Палестини продовжує наполягати на тому, щоб будь-які подібна ініціативи та пропозиції були пов'язані з чітким "політичним горизонтом" їхньої державності.

Що цікаво, вона не вірить в те, що офіційний Вашингтон зможе успішно втілити в життя конкретний план, поки Ізраїлем керує чинний “ультраправий уряд”.

Ба більше, команді Байдена важко вести переговори з Палестиною на тлі блокування Тель-Авівом податкових відрахувань на суму 140 млн дол, призначених для Гази, які були припинені після нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня.

Американці говорять про наступний день. Але навіть якщо ми домовимося, як ми зможемо це реалізувати? – обурюється віцепрем'єр Палестинської автономії Набіль Абу Рудейне. Поширити

Війна в Газі — відео

Палестина уже висуває США свої вимоги

На переконання представника центрального комітету Руху за звільнення Палестини (ФАТХ) Сабрі Сайдама, стартовою точкою для початку перемовин повинне стати припинення вогню.

Ситуація на Західному березі річки Йордан нестабільна, і ми граємо з вогнем. Тиснучи на Аббаса, який є надзвичайно слабким, втомленим і старим, ми ризикуємо тим, що все може зруйнуватися, – розповів журналістам один із західних інсайдерів. Поширити

Як повідомляє The Washington Post, Вашингтон разом з партнерами плекає надію якнайшвидше підготувати сили Палестинської автономії до виконання обов'язків з безпеки в Газі.

Однак поки конкретних домовленостей немає.