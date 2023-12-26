Играем с огнем. WP узнало о еще одних тайных переговорах США

Согласно данным издания The Washington Post, команда американского лидера Джо Байдена начала переговоры с палестинцами, а также партнерами касательно возможности "обновления" Палестинской администрации при сохранении руководства Махмуда Аббаса.

США хотят добиться "обновления" Палестинской администрации

Как сообщил журналистам инсайдер в Белом доме, администрация президента США уже начала переговоры о "новом правительстве и свежей крови, которая войдет в правительственные ряды (Палестинская автономия) вместе с Аббасом и под его руководством".

Однако власти Палестины продолжают настаивать на том, чтобы любые подобные инициативы и предложения были связаны с четким "политическим горизонтом" их государственности.

Что интересно, они не верят в то, что официальный Вашингтон сможет успешно воплотить в жизнь конкретный план, пока Израилем руководит действующее "ультраправое правительство".

Более того, команде Байдена трудно вести переговоры с Палестиной на фоне блокирования Тель-Авивом налоговых отчислений в размере 140 млн долл, предназначенных для Газы, которые были прекращены после нападения боевиков ХАМАС 7 октября.

Американцы говорят о следующем дне. Но даже если мы договоримся, как сможем это реализовать? – возмущается вице-премьер Палестинской автономии Набиль Абу Рудейне. Поделиться

Война в Газе.

Палестина уже выдвигает США свои требования

По убеждению представителя центрального комитета Движения за освобождение Палестины (ФАТХ) Сабри Сайдама, стартовой точкой для начала переговоров должно стать прекращение огня.

Ситуация на Западном берегу реки Иордан нестабильная, и мы играем с огнем. Давя на Аббаса, который очень слабый, усталый и старый, мы рискуем тем, что все может разрушиться, – рассказал журналистам один из западных инсайдеров. Поделиться

Как сообщает The Washington Post, Вашингтон вместе с партнерами питает надежду как можно быстрее подготовить силы Палестинской автономии к исполнению обязанностей по безопасности в Газе.

Однако пока конкретных договоренностей нет.