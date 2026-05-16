Гранд-фінал Євробачення-2026 — коли та де дивитися

16 травня, на арені Wiener Stadthalle у Відні, розпочнеться гранд-фінал головного пісенного конкурсу Європи — Євробачення. Цьогоріч за перемогу для України буде боротися співачка LELEKA з піснею Ridnym під номером 7.
Головні тези:
- Проголосувати за вашого фаворита на "Євробаченні-2026" можна різними способами.
- Це можливо зробити через офіційний додаток Eurovision Song Contest App, на сайті esc.vote, а також за допомогою SMS або телефонного дзвінка під час прямого ефіру.
Гранд-фінал Євробачення-2026 — що важливо знати
За перемогу, окрім української артистки, будуть боротися ще 24 представника країн-учасниць конкурсу.
Фінал стартує 16 травня о 22:00 за київським часом. Попри це, о 21:30 на YouTube-каналі "Євробачення Україна" розпочнеться передшоу конкурсу, під час якого озвучуються інсайти з бекстейджу та експертна аналітика.
Насолодитися переглядом грандіозного музичного шоу можна буде:
на офіційному YouTube-каналі Євробачення;
телеканалі і сайті "Суспільне Культура";
сайті "Суспільне Євробачення";
під час трансляції “Радіо Промінь”.
Порядок виступів також уже відомий:
Данія: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem
Німеччина: Sarah Engels — Fire
Ізраїль: Noam Bettan — Michelle
Бельгія: ESSYLA — Dancing on the Ice
Албанія: Alis — Nân
Греція: Akylas — Ferto
Україна: LELEKA — Ridnym
Австралія: Delta Goodrem — Eclipse
Сербія: LAVINA — Kraj Mene
Мальта: AIDAN — Bella
Чехія: Daniel Zizka — CROSSROADS
Болгарія: DARA — Bangaranga
Хорватія: LELEK — Andromeda
Велика Британія: LOOK MUM NO COMPUTER — Eins, Zwei, Drei
Франція: Monroe — Regarde
Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin
Польща: ALICJA — Pray
Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más
Швеція: FELICIA — My System
Кіпр: Antigoni — JALLA
Італія: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì
Норвегія: JONAS LOVV — YA YA YA
Румунія: Alexandra Căpitănescu — Choke Me
Австрія: COSMÓ — Tanzschein
