Гранд-фінал Євробачення-2026 — коли та де дивитися
Джерело:  online.ua

 16 травня, на арені Wiener Stadthalle у Відні, розпочнеться гранд-фінал головного пісенного конкурсу Європи — Євробачення. Цьогоріч за перемогу для України буде боротися співачка LELEKA з піснею Ridnym під номером 7.

Головні тези:

  • Проголосувати за вашого фаворита на "Євробаченні-2026" можна різними способами.
  • Це можливо зробити через офіційний додаток Eurovision Song Contest App, на сайті esc.vote, а також за допомогою SMS або телефонного дзвінка під час прямого ефіру.

Гранд-фінал Євробачення-2026 — що важливо знати

За перемогу, окрім української артистки, будуть боротися ще 24 представника країн-учасниць конкурсу.

Фінал стартує 16 травня о 22:00 за київським часом. Попри це, о 21:30 на YouTube-каналі "Євробачення Україна" розпочнеться передшоу конкурсу, під час якого озвучуються інсайти з бекстейджу та експертна аналітика.

Насолодитися переглядом грандіозного музичного шоу можна буде:

  • на офіційному YouTube-каналі Євробачення;

  • телеканалі і сайті "Суспільне Культура";

  • сайті "Суспільне Євробачення";

  • під час трансляції “Радіо Промінь”.

Порядок виступів також уже відомий:

  1. Данія: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem

  2. Німеччина: Sarah Engels — Fire

  3. Ізраїль: Noam Bettan — Michelle

  4. Бельгія: ESSYLA — Dancing on the Ice

  5. Албанія: Alis — Nân

  6. Греція: Akylas — Ferto

  1. Україна: LELEKA — Ridnym

  2. Австралія: Delta Goodrem — Eclipse

  3. Сербія: LAVINA — Kraj Mene

  4. Мальта: AIDAN — Bella

  5. Чехія: Daniel Zizka — CROSSROADS

  6. Болгарія: DARA — Bangaranga

  7. Хорватія: LELEK — Andromeda

  8. Велика Британія: LOOK MUM NO COMPUTER — Eins, Zwei, Drei

  9. Франція: Monroe — Regarde

  10. Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!

  11. Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin

  12. Польща: ALICJA — Pray

  19. Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más

  20. Швеція: FELICIA — My System

  21. Кіпр: Antigoni — JALLA

  22. Італія: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì

  23. Норвегія: JONAS LOVV — YA YA YA

  24. Румунія: Alexandra Căpitănescu — Choke Me

  25. Австрія: COSMÓ — Tanzschein

