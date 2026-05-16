Гранд-финал Евровидения-2026 — когда и где смотреть
16 мая, на арене Wiener Stadthalle в Вене, начнется гранд-финал главного песенного конкурса Европы — Евровидение. В этом году за победу для Украины будет сражаться певица LELEKA с песней Ridnym под номером 7.

  • Проголосовать за вашего фаворита на "Евровидении-2026" можно разными способами.
  • Это можно сделать через официальное приложение Eurovision Song Contest App, на сайте esc.vote, а также посредством SMS или телефонного звонка во время прямого эфира.

Гранд-финал Евровидения-2026 — что важно знать

За победу, кроме украинской артистки, будут сражаться еще 24 представителя стран-участниц конкурса.

Финал стартует 16 мая в 22:00 по киевскому времени. Несмотря на это, в 21:30 на YouTube-канале "Евровидение Украина" начнется предшоу конкурса, в ходе которого озвучиваются инсайты по бекстейджу, а также экспертная аналитика.

Насладиться просмотром грандиозного музыкального шоу можно будет:

  • на официальном YouTube-канале Евровидения;

  • телеканале и сайте "Суспільне Культура";

  • сайте "Суспільне Євробачення";

  • во время трансляции "Радіо Промінь".

Порядок выступлений также уже известен:

  1. Дания: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem

  2. Германия: Sarah Engels — Fire

  3. Израиль: Noam Bettan — Michelle

  4. Бельгия: ESSYLA — Dancing on the Ice

  5. Албания: Alis — Nân

  6. Греция: Akylas — Ferto

  1. Украина: LELEKA — Ridnym

  2. Австралия: Delta Goodrem — Eclipse

  3. Сербия: LAVINA — Kraj Mene

  4. Мальта: AIDAN — Bella

  5. Чехия: Daniel Zizka — CROSSROADS

  6. Болгария: DARA — Bangaranga

  7. Хорватия: LELEK — Андромеда

  8. Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER — Eins, Zwei, Drei

  9. Франция: Monroe — Regarde

  10. Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!

  11. Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin

  12. Польша: ALICJA — Pray

  19. Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más

  20. Швеция: FELICIA — My System

  21. Кипр: Antigoni — JALLA

  22. Италия: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì

  23. Норвегия: JONAS LOVV — YA YA YA

  24. Румыния: Alexandra Căpitănescu — Choke Me

  25. Австрия: COSMÓ — Таншейн

