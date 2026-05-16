Гранд-финал Евровидения-2026 — когда и где смотреть

16 мая, на арене Wiener Stadthalle в Вене, начнется гранд-финал главного песенного конкурса Европы — Евровидение. В этом году за победу для Украины будет сражаться певица LELEKA с песней Ridnym под номером 7.
Главные тезисы
- Проголосовать за вашего фаворита на "Евровидении-2026" можно разными способами.
- Это можно сделать через официальное приложение Eurovision Song Contest App, на сайте esc.vote, а также посредством SMS или телефонного звонка во время прямого эфира.
Гранд-финал Евровидения-2026 — что важно знать
За победу, кроме украинской артистки, будут сражаться еще 24 представителя стран-участниц конкурса.
Финал стартует 16 мая в 22:00 по киевскому времени. Несмотря на это, в 21:30 на YouTube-канале "Евровидение Украина" начнется предшоу конкурса, в ходе которого озвучиваются инсайты по бекстейджу, а также экспертная аналитика.
Насладиться просмотром грандиозного музыкального шоу можно будет:
на официальном YouTube-канале Евровидения;
телеканале и сайте "Суспільне Культура";
сайте "Суспільне Євробачення";
во время трансляции "Радіо Промінь".
Порядок выступлений также уже известен:
Дания: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem
Германия: Sarah Engels — Fire
Израиль: Noam Bettan — Michelle
Бельгия: ESSYLA — Dancing on the Ice
Албания: Alis — Nân
Греция: Akylas — Ferto
Украина: LELEKA — Ridnym
Австралия: Delta Goodrem — Eclipse
Сербия: LAVINA — Kraj Mene
Мальта: AIDAN — Bella
Чехия: Daniel Zizka — CROSSROADS
Болгария: DARA — Bangaranga
Хорватия: LELEK — Андромеда
Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER — Eins, Zwei, Drei
Франция: Monroe — Regarde
Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin
Польша: ALICJA — Pray
Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más
Швеция: FELICIA — My System
Кипр: Antigoni — JALLA
Италия: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì
Норвегия: JONAS LOVV — YA YA YA
Румыния: Alexandra Căpitănescu — Choke Me
Австрия: COSMÓ — Таншейн
