Гравець Астон Вілли Тайрон Мінгс за незрозумілих причин став причиною призначення пенальті у ворота його команди з боку Брюгге у 4 турі Ліги чемпіонів.

Що відомо про парадоксальну перемогу Брюгге над Астон-Віллою

Зазначається, що перший тайм між Астон Віллою та Брюгге завершився без голів.

Однак на початку другого тайму, під час введення м’яча у гру від воріт гравцями Астон Вілли, Тайрон Мінгс раптово взяв до рук м’яч з передачі голкіпера Мартінеса.

Футболіст чомусь вирішив взяти м’яч до рук, поставити назад на лінію воротарського майданчика і віддати передачу назад на воротаря.

Через це суддя призначив пенальті у ворота Астон Вілли, а забитий Ванакеном гол став вирішальним у грі.

Головний невдаха Астон Вілли провів на полі 66 хвилин, після чого був замінений на Торреса. Лише 14 хвилин після того курйозного епізоду отримав Мінгс.

Астон Вілла із 9 очками йде 8-ю у турнірній таблиці ЛЧ-2024/2025. Брюгге, яке набрало вже 6 балів підійнялось на 22-ге місце.

Що відомо про результати інших ігор у Лізі чемпіонів

Донецький Шахтар у четвертому турі основного етапу Ліги чемпіонів обіграв швейцарський Янг Бойз із рахунком 2:1.

Найкращим гравцем матчу став півзахисник "гірників" Георгій Судаков, який відзначився голом та гольовим асистом.

Перемога дозволила Шахтарю набрати 4 бали після чотирьох зіграних матчів. У наступному турі "гірники" 27 листопада зіграють гостьовий матч проти нідерландського ПСВ.

У той же час італійський “Інтер” обіграв “Арсенал”, а “ПСЖ поступився “Атлетико”.

“Барселона” розгромно переграла сербську “Црвену Звезду”.

“Бенфіка” поступилась “Баварії із рахунком 1:0