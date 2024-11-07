Гравець Астон Вілли Тайрон Мінгс за незрозумілих причин став причиною призначення пенальті у ворота його команди з боку Брюгге у 4 турі Ліги чемпіонів.
Головні тези:
- Гравець Астон Вілли спричинив призначення пенальті у власні ворота під час матчу з Брюгге, що призвело до незвичайної перемоги Брюгге.
- Тайрон Мінгс взяв м'яч до рук у власному штрафному майданчику, що призвело до надзвичайної ситуації на полі.
- Астон Вілла знаходиться на 8-му місці в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, в той час як Брюгге піднялося на 22-ге місце після цієї перемоги.
- Донецький Шахтар здобув перемогу у матчі проти Янг Бойз, а інші команди, такі як Інтер, Арсенал, ПСЖ, Атлетико, Барселона, також грали у четвертому турі Ліги чемпіонів.
- Результати ігор у Лізі чемпіонів вражають своєю напруженою боротьбою та неочікуваними результатами, роблячи цей сезон надзвичайно цікавим для шанувальників футболу.
Що відомо про парадоксальну перемогу Брюгге над Астон-Віллою
Зазначається, що перший тайм між Астон Віллою та Брюгге завершився без голів.
Однак на початку другого тайму, під час введення м’яча у гру від воріт гравцями Астон Вілли, Тайрон Мінгс раптово взяв до рук м’яч з передачі голкіпера Мартінеса.
Футболіст чомусь вирішив взяти м’яч до рук, поставити назад на лінію воротарського майданчика і віддати передачу назад на воротаря.
Через це суддя призначив пенальті у ворота Астон Вілли, а забитий Ванакеном гол став вирішальним у грі.
@megogo_sport На рівному місці привозять 11-метровий і "Брюгге" виходить вперед 🫠 #UCL #ЛЧ #ЛігаЧемпіонів #гол #футбол #Брюгге #АстонВілла ♬ оригінальний звук - MEGOGO Спорт
Головний невдаха Астон Вілли провів на полі 66 хвилин, після чого був замінений на Торреса. Лише 14 хвилин після того курйозного епізоду отримав Мінгс.
Астон Вілла із 9 очками йде 8-ю у турнірній таблиці ЛЧ-2024/2025. Брюгге, яке набрало вже 6 балів підійнялось на 22-ге місце.
Що відомо про результати інших ігор у Лізі чемпіонів
Донецький Шахтар у четвертому турі основного етапу Ліги чемпіонів обіграв швейцарський Янг Бойз із рахунком 2:1.
Найкращим гравцем матчу став півзахисник "гірників" Георгій Судаков, який відзначився голом та гольовим асистом.
Перемога дозволила Шахтарю набрати 4 бали після чотирьох зіграних матчів. У наступному турі "гірники" 27 листопада зіграють гостьовий матч проти нідерландського ПСВ.
У той же час італійський “Інтер” обіграв “Арсенал”, а “ПСЖ поступився “Атлетико”.
“Барселона” розгромно переграла сербську “Црвену Звезду”.
“Бенфіка” поступилась “Баварії із рахунком 1:0
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-