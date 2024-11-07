Гравець Астон Вілли парадоксально подарував перемогу Брюгге у Лізі чемпіонів ― відео
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Гравець Астон Вілли парадоксально подарував перемогу Брюгге у Лізі чемпіонів ― відео

Ванекен святкує гол у ворота Астон Вілли
Джерело:  24 канал

Гравець Астон Вілли Тайрон Мінгс за незрозумілих причин став причиною призначення пенальті у ворота його команди з боку Брюгге у 4 турі Ліги чемпіонів.

Головні тези:

  • Гравець Астон Вілли спричинив призначення пенальті у власні ворота під час матчу з Брюгге, що призвело до незвичайної перемоги Брюгге.
  • Тайрон Мінгс взяв м'яч до рук у власному штрафному майданчику, що призвело до надзвичайної ситуації на полі.
  • Астон Вілла знаходиться на 8-му місці в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, в той час як Брюгге піднялося на 22-ге місце після цієї перемоги.
  • Донецький Шахтар здобув перемогу у матчі проти Янг Бойз, а інші команди, такі як Інтер, Арсенал, ПСЖ, Атлетико, Барселона, також грали у четвертому турі Ліги чемпіонів.
  • Результати ігор у Лізі чемпіонів вражають своєю напруженою боротьбою та неочікуваними результатами, роблячи цей сезон надзвичайно цікавим для шанувальників футболу.

Що відомо про парадоксальну перемогу Брюгге над Астон-Віллою

Зазначається, що перший тайм між Астон Віллою та Брюгге завершився без голів.

Однак на початку другого тайму, під час введення м’яча у гру від воріт гравцями Астон Вілли, Тайрон Мінгс раптово взяв до рук м’яч з передачі голкіпера Мартінеса.

Футболіст чомусь вирішив взяти м’яч до рук, поставити назад на лінію воротарського майданчика і віддати передачу назад на воротаря.

Через це суддя призначив пенальті у ворота Астон Вілли, а забитий Ванакеном гол став вирішальним у грі.

@megogo_sport На рівному місці привозять 11-метровий і "Брюгге" виходить вперед 🫠 #UCL #ЛЧ #ЛігаЧемпіонів #гол #футбол #Брюгге #АстонВілла ♬ оригінальний звук - MEGOGO Спорт

Головний невдаха Астон Вілли провів на полі 66 хвилин, після чого був замінений на Торреса. Лише 14 хвилин після того курйозного епізоду отримав Мінгс.

Астон Вілла із 9 очками йде 8-ю у турнірній таблиці ЛЧ-2024/2025. Брюгге, яке набрало вже 6 балів підійнялось на 22-ге місце.

Що відомо про результати інших ігор у Лізі чемпіонів

Донецький Шахтар у четвертому турі основного етапу Ліги чемпіонів обіграв швейцарський Янг Бойз із рахунком 2:1.

Найкращим гравцем матчу став півзахисник "гірників" Георгій Судаков, який відзначився голом та гольовим асистом.

Перемога дозволила Шахтарю набрати 4 бали після чотирьох зіграних матчів. У наступному турі "гірники" 27 листопада зіграють гостьовий матч проти нідерландського ПСВ.

У той же час італійський “Інтер” обіграв “Арсенал”, а “ПСЖ поступився “Атлетико”.

“Барселона” розгромно переграла сербську “Црвену Звезду”.

“Бенфіка” поступилась “Баварії із рахунком 1:0

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