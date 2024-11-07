Игрок Астон Виллы парадоксально подарил победу Брюгге в Лиге чемпионов ― видео
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Игрок Астон Виллы парадоксально подарил победу Брюгге в Лиге чемпионов ― видео

Ванекен празднует гол в ворота Астон Виллы
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Источник:  24 канал

Игрок Астон Виллы Тайрон Мингс по непонятным причинам стал причиной назначения пенальти в ворота его команды со стороны Брюгге в 4 туре Лиги чемпионов.

Главные тезисы

  • Игрок Астон Виллы Тайрон Мингс спровоцировал пенальти своей команде, взяв мяч в руки в собственной штрафной, что привело к поражению от Брюгге.
  • Победа Брюгге подняла их на 22 место в турнирной таблице Лиги чемпионов, в то время как Астон Вилла занимает 8 позицию.
  • В результате Лиги чемпионов четвертого тура Донецкий Шахтер одержал победу, Лучшим игроком матча стал Георгий Судаков.
  • В четвертом туре Интер обыграл Арсенал, ПСЖ уступил Атлетико, а Барселона разгромно обыграла Црвену Звезду.
  • Результаты четвертого тура Лиги чемпионов поражают своей напряженной борьбой и делают сезон интересным для футбольных болельщиков.

Что известно о парадоксальной победе Брюгге над Астон-Виллой

Первый тайм между Астон Виллой и Брюгге завершился без голов.

Однако в начале второго тайма, во время ввода мяча в игру от ворот игроками Астон Виллы, Тайрон Мингс внезапно взял в руки мяч с передачи голкипера Мартинеса.

Футболист почему-то решил взять мяч в руки, поставить обратно на линию вратарской и отдать передачу обратно на вратаря.

Поэтому судья назначил пенальти в ворота Астон Виллы, а забитый Ванакеном гол стал решающим в игре.

@megogo_sport На рівному місці привозять 11-метровий і "Брюгге" виходить вперед 🫠 #UCL #ЛЧ #ЛігаЧемпіонів #гол #футбол #Брюгге #АстонВілла ♬ оригінальний звук — MEGOGO Спорт

Главный неудачник Астон Виллы провел на поле 66 минут, после чего был заменен Торресом. Лишь 14 минут после того курьезного эпизода получил Мингс.

Астон Вилла с 9 очками идет 8 в турнирной таблице ЛЧ-2024/2025. Брюгге, набравшее уже 6 баллов, поднялось на 22-е место.

Что известно о результатах других игр в Лиге чемпионов

Донецкий Шахтер в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов обыграл швейцарский Янг Бойз со счетом 2:1.

Лучшим игроком матча стал полузащитник "горняков" Георгий Судаков, отличившийся голом и голевым ассистом.

Победа позволила Шахтеру набрать 4 балла после четырех сыгранных матчей. В следующем туре "горняки" 27 ноября сыграют гостевой матч против нидерландского ПСВ.

В то же время итальянский "Интер" обыграл "Арсенал", а "ПСЖ уступил "Атлетико".

"Барселона" разгромно обыграла сербскую "Црвену Звезду".

"Бенфика" уступила "Баварии со счетом 1:0

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