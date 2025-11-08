Гринчук описала актуальний стан енергосистеми України після нічної атаки РФ

Міністерка енергетики Світлана Гринчук розповіла, що в ніч на 8 листопада РФ здійснила одну з найбільших прямих атак балістичними ракетами на енергетичні об'єкти, але станом на вечір уже вдалося стабілізувати систему.
Головні тези:
- Росія здійснила одну з найбільших прямих атак балістичними ракетами на енергетичні об'єкти в Україні.
- Стан енергосистеми України був стабілізований після атаки та введені графіки погодинних відключень.
- Гринчук підкреслила наявність успішних заходів з відновлення газової інфраструктури та плани щодо залучення додаткового імпорту.
Росія здійснила найбільшу атаку балістикою по енергетиці України — Гринчук
Водночас Гринчук зазначила, що вже вдалося "трішки стабілізувати систему й перевести на графіки погодинних відключень для того, щоб споживачам було простіше планувати свої дії у зв'язку з відключеннями електроенергії".
Вона запевнила, що "заяви про те, що не підготувалися енергетики, інші служби, абсолютно не відповідають дійсності", наголосивши, що для проведення ремонтних і стабілізаційних робіт необхідно застосовувати графіки відключень.
Найтяжчою ситуація була в Харківській, Полтавській, Донецькій області, також у Сумській і Чернігівській, тому що їх ввечері знову атакували, тому що були пошкоджені певні мережеві лінії, які не дозволяли передати в достатній кількості електроенергію, відбуваються стрибки напруги. Зараз уже є певний успіх.
За її словами, під час атаки 8 листопада також була частково пошкоджена газова інфраструктура, але її вже вдалося частково відновити.
За її словами, з початку жовтня це була вже п'ята масована атака ракетами різного типу на енергооб'єкти, а також сьома велика атака на газову інфраструктуру.
Тим часом у Харкові і Полтаві зникло світло у переважної більшості користувачів. Напруга у мережі підстрибнула до 500-600 Вт.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-