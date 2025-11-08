Гринчук описала актуальний стан енергосистеми України після нічної атаки РФ
Гринчук описала актуальний стан енергосистеми України після нічної атаки РФ

Міністерка енергетики Світлана Гринчук розповіла, що в ніч на 8 листопада РФ здійснила одну з найбільших прямих атак балістичними ракетами на енергетичні об'єкти, але станом на вечір уже вдалося стабілізувати систему.

Головні тези:

  • Росія здійснила одну з найбільших прямих атак балістичними ракетами на енергетичні об'єкти в Україні.
  • Стан енергосистеми України був стабілізований після атаки та введені графіки погодинних відключень.
  • Гринчук підкреслила наявність успішних заходів з відновлення газової інфраструктури та плани щодо залучення додаткового імпорту.

Росія здійснила найбільшу атаку балістикою по енергетиці України — Гринчук

Сьогодні вночі була одна з найбільших прямих атак балістичними ракетами на енергетичні об'єкти, тобто на цивільну енергетичну інфраструктуру, що призвело до пошкоджень… Такої кількості саме балістичних ракет, які напряму атакували енергетичні об'єкти, навіть з початку війни важко згадати. Тому, звичайно, наслідки є.

Водночас Гринчук зазначила, що вже вдалося "трішки стабілізувати систему й перевести на графіки погодинних відключень для того, щоб споживачам було простіше планувати свої дії у зв'язку з відключеннями електроенергії".

Вона запевнила, що "заяви про те, що не підготувалися енергетики, інші служби, абсолютно не відповідають дійсності", наголосивши, що для проведення ремонтних і стабілізаційних робіт необхідно застосовувати графіки відключень.

Найтяжчою ситуація була в Харківській, Полтавській, Донецькій області, також у Сумській і Чернігівській, тому що їх ввечері знову атакували, тому що були пошкоджені певні мережеві лінії, які не дозволяли передати в достатній кількості електроенергію, відбуваються стрибки напруги. Зараз уже є певний успіх.

За її словами, під час атаки 8 листопада також була частково пошкоджена газова інфраструктура, але її вже вдалося частково відновити.

Працюємо далі. Критичної ситуації тут поки що немає. Ми працюємо над залученням додаткового імпорту, щоб почувати себе стабільніше протягом опалювального сезону. Тут є колосальна підтримка з боку наших міжнародних партнерів.

За її словами, з початку жовтня це була вже п'ята масована атака ракетами різного типу на енергооб'єкти, а також сьома велика атака на газову інфраструктуру.

Тим часом у Харкові і Полтаві зникло світло у переважної більшості користувачів. Напруга у мережі підстрибнула до 500-600 Вт.

