Гринчук описала актуальное состояние энергосистемы Украины после ночной атаки РФ

Министр энергетики Светлана Гринчук рассказала, что в ночь на 8 ноября РФ совершила одну из крупнейших прямых атак баллистическими ракетами на энергетические объекты, но по состоянию на вечер уже удалось стабилизировать систему.

Сегодня ночью была одна из самых больших прямых атак баллистическими ракетами на энергетические объекты, то есть на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что привело к повреждениям… Такого количества именно баллистических ракет, которые напрямую атаковали энергетические объекты, даже с начала войны трудно вспомнить. Поэтому, конечно, есть последствия. Поделиться

В то же время Гринчук отметила, что уже удалось "чуть-чуть стабилизировать систему и перевести на графики почасовых отключений для того, чтобы потребителям было проще планировать свои действия в связи с отключениями электроэнергии".

Она заверила, что "заявления о том, что не подготовились энергетики, другие службы абсолютно не соответствуют действительности", подчеркнув, что для проведения ремонтных и стабилизационных работ необходимо применять графики отключений.

Самая тяжелая ситуация была в Харьковской, Полтавской, Донецкой области, также в Сумской и Черниговской, потому что их вечером снова атаковали, потому что были повреждены определенные сетевые линии, которые не позволяли передать в достаточном количестве электроэнергию, происходят скачки напряжения. Сейчас уже есть определенный успех.

По ее словам, во время атаки 8 ноября также была частично повреждена газовая инфраструктура, но ее уже удалось частично восстановить.

Работаем дальше. Критической ситуации здесь пока нет. Мы работаем над привлечением дополнительного импорта, чтобы чувствовать себя более стабильно в течение отопительного сезона. Здесь есть колоссальная поддержка со стороны наших международных партнеров. Поделиться

По ее словам, с начала октября это была уже пятая массированная атака ракетами разного типа на энергообъекты, а также седьмая большая атака на газовую инфраструктуру.