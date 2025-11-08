Гринчук описала актуальное состояние энергосистемы Украины после ночной атаки РФ

Министр энергетики Светлана Гринчук рассказала, что в ночь на 8 ноября РФ совершила одну из крупнейших прямых атак баллистическими ракетами на энергетические объекты, но по состоянию на вечер уже удалось стабилизировать систему.
Главные тезисы
- Россия совершила одну из крупнейших прямых атак баллистическими ракетами на энергетику Украины, что привело к повреждениям и временным отключениям.
- Состояние энергосистемы Украины было стабилизировано после атаки, и были введены графики почасовых отключений для обеспечения планирования действий потребителей.
Россия совершила наибольшую атаку баллистикой по энергетике Украины — Гринчук
В то же время Гринчук отметила, что уже удалось "чуть-чуть стабилизировать систему и перевести на графики почасовых отключений для того, чтобы потребителям было проще планировать свои действия в связи с отключениями электроэнергии".
Она заверила, что "заявления о том, что не подготовились энергетики, другие службы абсолютно не соответствуют действительности", подчеркнув, что для проведения ремонтных и стабилизационных работ необходимо применять графики отключений.
Самая тяжелая ситуация была в Харьковской, Полтавской, Донецкой области, также в Сумской и Черниговской, потому что их вечером снова атаковали, потому что были повреждены определенные сетевые линии, которые не позволяли передать в достаточном количестве электроэнергию, происходят скачки напряжения. Сейчас уже есть определенный успех.
По ее словам, во время атаки 8 ноября также была частично повреждена газовая инфраструктура, но ее уже удалось частично восстановить.
По ее словам, с начала октября это была уже пятая массированная атака ракетами разного типа на энергообъекты, а также седьмая большая атака на газовую инфраструктуру.
Тем временем в Харькове и Полтаве исчез свет у подавляющего большинства пользователей. Напряжение в сети подпрыгнуло до 500-600 Вт.
