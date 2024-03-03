Громадяни Швейцарії проголосували на референдумі за додаткову "13-ту пенсію"

Пропозиція визначитися щодо додаткової виплати пенсії надійшла від профспілок. Її аргументували зростанням вартості життя в країні.

Швейцарці можуть отримати додаткову пенсію

Громадяни Швейцарії на референдумі підтримали запровадження додаткової "13-ї пенсії". Таку ідею підтримали 58,2% громадян Швейцарії.

Про це повідомляє Reuters.

Пропозиція про це надійшла від профспілок. Додаткову виплату аргументували зростанням вартості життя в країні.

Сьогодні мінімальна пенсія в Швейцарії становить приблизно 1393 дол на місяць, а максимальна — 2780 дол. Однак через вартість життя багатьом швейцарцям доводиться працювати й на пенсії.

Проти пропозиції профспілки виступали уряд, парламент і бізнес, бо це нібито не по кишені Швейцарії. За підрахунками уряду країни, підвищення пенсій коштуватиме понад 4,5 млрд дол на рік.

Разом з тим швейцарці переважною більшістю проголосували проти підвищення пенсійного віку з 65 до 66 років. Асоціація Avivo назвала результат референдуму "історичною перемогою пенсіонерів".

Тепер результати референдуму має узаконити швейцарський парламент.

Влада Швейцарії планує скоротити число українських біженців у країні

Влада Швейцарії розробила план з добровільного повернення біженців в Україну. Він передбачає, що статус тимчасового захисту "S" припинить дію у 2024-2025 роках, а також пропонує виплати до 4355 дол, щоби стимулювати українців виїжджати раніше терміну.

Видання Swissinfo зазначає, що ознайомилося з документами, розробленими Державним Держсекретаріатом з міграції (SEM) та владою кантонів (адміністративних одиниць Швейцарії).

За розрахунками місцевої влади, до 2024-2025 року, коли статус тимчасового захисту буде скасовано, Швейцарію зможуть залишити близько 70 тис українських біженців. Частка добровільних повернень (до закінчення терміну перебування) становитиме 80%, очікують у Швейцарії.

Більшість із них — це сім'ї, які були розлучені через те, що чоловіки залишилися в Україні, — цитується план.

Інші 20% (а це близько 14 тис осіб), за розрахунками все ж таки залишаться в країні до крайнього терміну.