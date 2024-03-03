Громадяни Швейцарії проголосували на референдумі за додаткову "13-ту пенсію"

Пропозиція визначитися щодо додаткової виплати пенсії надійшла від профспілок. Її аргументували зростанням вартості життя в країні.
Швейцарці можуть отримати додаткову пенсію
Громадяни Швейцарії на референдумі підтримали запровадження додаткової "13-ї пенсії". Таку ідею підтримали 58,2% громадян Швейцарії.
Про це повідомляє Reuters.
Пропозиція про це надійшла від профспілок. Додаткову виплату аргументували зростанням вартості життя в країні.
Сьогодні мінімальна пенсія в Швейцарії становить приблизно 1393 дол на місяць, а максимальна — 2780 дол. Однак через вартість життя багатьом швейцарцям доводиться працювати й на пенсії.
Проти пропозиції профспілки виступали уряд, парламент і бізнес, бо це нібито не по кишені Швейцарії. За підрахунками уряду країни, підвищення пенсій коштуватиме понад 4,5 млрд дол на рік.
Разом з тим швейцарці переважною більшістю проголосували проти підвищення пенсійного віку з 65 до 66 років. Асоціація Avivo назвала результат референдуму "історичною перемогою пенсіонерів".
Тепер результати референдуму має узаконити швейцарський парламент.
Влада Швейцарії планує скоротити число українських біженців у країні
Влада Швейцарії розробила план з добровільного повернення біженців в Україну. Він передбачає, що статус тимчасового захисту "S" припинить дію у 2024-2025 роках, а також пропонує виплати до 4355 дол, щоби стимулювати українців виїжджати раніше терміну.
Видання Swissinfo зазначає, що ознайомилося з документами, розробленими Державним Держсекретаріатом з міграції (SEM) та владою кантонів (адміністративних одиниць Швейцарії).
За розрахунками місцевої влади, до 2024-2025 року, коли статус тимчасового захисту буде скасовано, Швейцарію зможуть залишити близько 70 тис українських біженців. Частка добровільних повернень (до закінчення терміну перебування) становитиме 80%, очікують у Швейцарії.
Більшість із них — це сім'ї, які були розлучені через те, що чоловіки залишилися в Україні, — цитується план.
Інші 20% (а це близько 14 тис осіб), за розрахунками все ж таки залишаться в країні до крайнього терміну.
Розглядається питання про початкову фінансову допомогу. Вона може бути рівномірною або зменшуваною, щоб спонукати людей не чекати закінчення крайнього терміну для від'їзду. Суми варіюються від 1000 до 4000 швейцарських франків (1090-4355 дол) на людину залежно від етапу від'їзду, — йдеться у матеріалі.
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