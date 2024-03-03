Граждане Швейцарии проголосовали на референдуме за дополнительную "13-ю пенсию"

Предложение определиться по дополнительной выплате пенсии поступило от профсоюзов. Ее аргументировали ростом стоимости жизни в стране.

Швейцарцы могут получить дополнительную пенсию

Граждане Швейцарии на референдуме поддержали введение дополнительной "13-й пенсии". Такую идею поддержали 58,2 процента граждан Швейцарии.

Об этом сообщает Reuters.

Предложение об этом поступило от профсоюзов. Дополнительную выплату аргументировали ростом стоимости жизни в стране.

Сегодня минимальная пенсия в Швейцарии составляет примерно 1393 долл. в месяц, а максимальная — 2780 долл. за месяц. Однако из-за стоимости жизни многим швейцарцам приходится работать и на пенсии.

Против предложения профсоюза выступали правительство, парламент и бизнес, потому что это якобы не по карману Швейцарии. По подсчетам правительства страны, повышение пенсий обойдется более чем в 4,5 млрд долл. в год.

Вместе с тем, швейцарцы подавляющим большинством проголосовали против повышения пенсионного возраста с 65 до 66 лет. Ассоциация Avivo назвала результат референдума "исторической победой пенсионеров".

Теперь результаты референдума должен узаконить швейцарский парламент.

Власти Швейцарии планируют сократить число украинских беженцев в стране

Власти Швейцарии разработали план по добровольному возвращению беженцев в Украину. Он предусматривает, что статус временной защиты S прекратит действие в 2024-2025 годах, а также предлагает выплаты до 4355 долл, чтобы стимулировать украинцев выезжать раньше срока.

Издание Swissinfo отмечает, что ознакомилось с документами, разработанными Государственным Госсекретариатом по миграции (SEM) и властями кантонов (административных единиц Швейцарии).

По расчетам местных властей, к 2024-2025 годам, когда статус временной защиты будет отменен, Швейцарию смогут покинуть около 70 тыс украинских беженцев. Доля добровольных возвратов (до истечения срока пребывания) составит 80%, ожидается в Швейцарии.

Большинство из них — это семьи, разведенные из-за того, что мужчины остались в Украине, — цитируется план.

Остальные 20% (а это около 14 тыс человек), по расчетам, все же останутся в стране до крайнего срока.