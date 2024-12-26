Громадська антикорупційна рада при Міноборони. Голосування онлайн перенесли на іншу дату

Міністерство оборони України оголосило про перенесення голосування за членів Громадської антикорупційної ради з 26 грудня на 7 січня 2025 року. Причиною є внутрішні технічні проблеми.

Міноборони перенесло голосування за членів Антикорупційної ради

У Міноборони перепросили за технічні збої, які сталися під час рейтингового онлайн-голосування. Проблеми були пов’язані з нестабільною роботою сайту та помилками автентифікації користувачів.

Для збереження довіри до процесу та забезпечення його прозорості Міністерство оборони ухвалило рішення анулювати результати поточного голосування та перенести голосування на 7 січня 2025 року, — йдеться в заяві. Поширити

Переглянути списки кандидатів і проголосувати можна за посиланням.

Міністерство оборони України оголосить результати виборів упродовж пʼяти робочих днів після завершення голосування.

До нового складу ГАР МОУ увійдуть 15 кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів. Упродовж двох років вони допомагатимуть боротися з корупційними ризиками у роботі Міноборони.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 10 квітня 2023 року, Міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ «Про затвердження Складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України».

До складу Ради увійшли особи, які за результатами загальнонаціонального голосування, що відбулося на платформі НАЗК, набрали найбільшу кількість голосів, а саме: