Громадська антикорупційна рада при Міноборони. Голосування онлайн перенесли на іншу дату

Міністерство оборони України оголосило про перенесення голосування за членів Громадської антикорупційної ради з 26 грудня на 7 січня 2025 року. Причиною є внутрішні технічні проблеми.
Головні тези:
- Голосування за членів ГАР Міноборони на 26 грудня перенесено на 7 січня 2025 року через технічні проблеми.
- Міноборони вибачилося за технічні збої та перенесло голосування для забезпечення прозорості процесу.
- Новий склад ГАР Міноборони буде обраний за результатами голосування, у якому беруть участь 15 кандидатів.
- Учасники антикорупційної ради допомагатимуть боротися з корупційними ризиками у сфері оборони протягом двох років.
- Попереднє голосування національного рівня відбулося в 2023 році, коли у склад ради увійшли представники різних громадських організацій.
Міноборони перенесло голосування за членів Антикорупційної ради
У Міноборони перепросили за технічні збої, які сталися під час рейтингового онлайн-голосування. Проблеми були пов’язані з нестабільною роботою сайту та помилками автентифікації користувачів.
Переглянути списки кандидатів і проголосувати можна за посиланням.
Міністерство оборони України оголосить результати виборів упродовж пʼяти робочих днів після завершення голосування.
До нового складу ГАР МОУ увійдуть 15 кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів. Упродовж двох років вони допомагатимуть боротися з корупційними ризиками у роботі Міноборони.
Що цьому передувало
Нагадаємо, 10 квітня 2023 року, Міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ «Про затвердження Складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України».
До складу Ради увійшли особи, які за результатами загальнонаціонального голосування, що відбулося на платформі НАЗК, набрали найбільшу кількість голосів, а саме:
Геращенко Олександр Володимирович — від ГО «Центр протидії рейдерству та корупції»;
Григорян Артак Володійович — від ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан»;
Грушовець Євген Анатолійович — від ВГО «Асоціація правників України»;
Кальницький Віталій Володимирович — від ГО «АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА»;
Кривошея Геннадій Григорович — від ГО «Разом проти корупції»;
Масюк Віталій Володимирович — від ГО «НОВА ЧЕСНА УКРАЇНА»;
Ніколаєнко Тетяна Володимирівна — від ГО «СОРОРІТАС»;
Оджиковський Віталій Олегович — від ВГО «Асоціація правників України»;
Остапенко Дмитро Миколайович — від ВГО «Асоціація правників України»;
Піонтковський Костянтин Анатолійович — від ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан»;
Прудковських Віктор Вячеславович — від ГО «АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА»;
Свірко Олег Станіславович — від ГО «СОРОРІТАС»;
13. Трегуб Олена Миколаївна — від ГО «Незалежна антикорупційна комісія»;
Шуба Анастасія Вадимівна від — ГО «АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА»;
Ярова Богдана Едуардівна — від ГО «СОРОРІТАС».
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