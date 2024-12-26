Общественный антикоррупционный совет при Минобороны. Голосование онлайн перенесли на другую дату
Категория
Украина
Дата публикации

Общественный антикоррупционный совет при Минобороны. Голосование онлайн перенесли на другую дату

Минобороны Украины
Общественный антикоррупционный совет при Минобороны. Голосование онлайн перенесли на другую дату
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Министерство обороны Украины объявило о перенесении голосования за членов Общественного антикоррупционного совета с 26 декабря на 7 января 2025 года. Причиной внутренние технические проблемы.

Главные тезисы

  • Голосование за членов ГАР Минобороны на 26 декабря перенесено на 7 января 2025 из-за технических проблем.
  • Минобороны извинились за технические сбои и перенесло голосование для обеспечения прозрачности процесса.
  • Новый состав ГАР Минобороны будет избран по результатам голосования, в котором участвуют 15 кандидатов.
  • Участники антикоррупционного совета будут помогать бороться с коррупционными рисками в сфере обороны в течение двух лет.
  • Предыдущее голосование национального уровня состоялось в 2023 году, когда в состав совета вошли представители разных общественных организаций.

Минобороны перенесло голосование за членов Антикоррупционного совета

У Минобороны извинились за технические сбои, которые произошли во время рейтингового онлайн-голосования. Проблемы были связаны с нестабильной работой сайта и ошибками аутентификации пользователей.

Для сохранения доверия к процессу и его прозрачности Министерство обороны приняло решение аннулировать результаты текущего голосования и перенести голосование на 7 января 2025 года, — говорится в заявлении.

Просмотреть списки кандидатов и проголосовать можно по ссылке.

Министерство обороны Украины объявит результаты выборов в течение пяти рабочих дней после завершения голосования.

В новый состав ГАР МОУ войдут 15 кандидатов, которые наберут наибольшее количество голосов. В течение двух лет они помогут бороться с коррупционными рисками в работе Минобороны.

Что этому предшествовало

Напомним, 10 апреля 2023 года Министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ «Об утверждении Состава Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины».

В состав Совета вошли лица, по результатам общенационального голосования, состоявшегося на платформе НАПК, набрали наибольшее количество голосов, а именно:

  1. Геращенко Александр Владимирович — от ОО «Центр противодействия рейдерству и коррупции»;

  2. Григорян Артак Володиевич — от ОО «Всеукраинское объединение «Автомайдан»;

  3. Грушовец Евгений Анатольевич — от ВОО «Ассоциация юристов Украины»;

  4. Кальницкий Виталий Владимирович — от ОО «Антикоррупционный топор»;

  5. Кривошея Геннадий Григорьевич — от ОО «Вместе против коррупции»;

  6. Масюк Виталий Владимирович — от ОО «НОВАЯ ЧЕСТНАЯ УКРАИНА»;

  7. Николаенко Татьяна Владимировна — от ОО «Сороритас»;

  8. Оджиковский Виталий Олегович — от ВОО «Ассоциация юристов Украины»;

  9. Остапенко Дмитрий Николаевич — от ВОО «Ассоциация юристов Украины»;

  10. Пионтковский Константин Анатольевич — от ОО «Всеукраинское объединение «Автомайдан»;

  11. Прудковских Виктор Вячеславович — от ОО «Антикоррупционный топор»;

  12. Свирко Олег Станиславович — от ОО «Сороритас»;

  13. 13. Трегуб Елена Николаевна — от ОО «Независимая антикоррупционная комиссия»;

  14. Шуба Анастасия Вадимовна от — ОО «АНТИКОРУПЦИОННЫЙ ТОЧЕР»;

  15. Яровая Богдана Эдуардовна — от ОО «Сороритас».

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