Общественный антикоррупционный совет при Минобороны. Голосование онлайн перенесли на другую дату

Министерство обороны Украины объявило о перенесении голосования за членов Общественного антикоррупционного совета с 26 декабря на 7 января 2025 года. Причиной внутренние технические проблемы.
Главные тезисы
- Голосование за членов ГАР Минобороны на 26 декабря перенесено на 7 января 2025 из-за технических проблем.
- Минобороны извинились за технические сбои и перенесло голосование для обеспечения прозрачности процесса.
- Новый состав ГАР Минобороны будет избран по результатам голосования, в котором участвуют 15 кандидатов.
- Участники антикоррупционного совета будут помогать бороться с коррупционными рисками в сфере обороны в течение двух лет.
- Предыдущее голосование национального уровня состоялось в 2023 году, когда в состав совета вошли представители разных общественных организаций.
Минобороны перенесло голосование за членов Антикоррупционного совета
У Минобороны извинились за технические сбои, которые произошли во время рейтингового онлайн-голосования. Проблемы были связаны с нестабильной работой сайта и ошибками аутентификации пользователей.
Просмотреть списки кандидатов и проголосовать можно по ссылке.
Министерство обороны Украины объявит результаты выборов в течение пяти рабочих дней после завершения голосования.
В новый состав ГАР МОУ войдут 15 кандидатов, которые наберут наибольшее количество голосов. В течение двух лет они помогут бороться с коррупционными рисками в работе Минобороны.
Что этому предшествовало
Напомним, 10 апреля 2023 года Министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ «Об утверждении Состава Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины».
В состав Совета вошли лица, по результатам общенационального голосования, состоявшегося на платформе НАПК, набрали наибольшее количество голосов, а именно:
Геращенко Александр Владимирович — от ОО «Центр противодействия рейдерству и коррупции»;
Григорян Артак Володиевич — от ОО «Всеукраинское объединение «Автомайдан»;
Грушовец Евгений Анатольевич — от ВОО «Ассоциация юристов Украины»;
Кальницкий Виталий Владимирович — от ОО «Антикоррупционный топор»;
Кривошея Геннадий Григорьевич — от ОО «Вместе против коррупции»;
Масюк Виталий Владимирович — от ОО «НОВАЯ ЧЕСТНАЯ УКРАИНА»;
Николаенко Татьяна Владимировна — от ОО «Сороритас»;
Оджиковский Виталий Олегович — от ВОО «Ассоциация юристов Украины»;
Остапенко Дмитрий Николаевич — от ВОО «Ассоциация юристов Украины»;
Пионтковский Константин Анатольевич — от ОО «Всеукраинское объединение «Автомайдан»;
Прудковских Виктор Вячеславович — от ОО «Антикоррупционный топор»;
Свирко Олег Станиславович — от ОО «Сороритас»;
13. Трегуб Елена Николаевна — от ОО «Независимая антикоррупционная комиссия»;
Шуба Анастасия Вадимовна от — ОО «АНТИКОРУПЦИОННЫЙ ТОЧЕР»;
Яровая Богдана Эдуардовна — от ОО «Сороритас».
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