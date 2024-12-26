Общественный антикоррупционный совет при Минобороны. Голосование онлайн перенесли на другую дату

Министерство обороны Украины объявило о перенесении голосования за членов Общественного антикоррупционного совета с 26 декабря на 7 января 2025 года. Причиной внутренние технические проблемы.

Минобороны перенесло голосование за членов Антикоррупционного совета

У Минобороны извинились за технические сбои, которые произошли во время рейтингового онлайн-голосования. Проблемы были связаны с нестабильной работой сайта и ошибками аутентификации пользователей.

Для сохранения доверия к процессу и его прозрачности Министерство обороны приняло решение аннулировать результаты текущего голосования и перенести голосование на 7 января 2025 года, — говорится в заявлении. Поделиться

Просмотреть списки кандидатов и проголосовать можно по ссылке.

Министерство обороны Украины объявит результаты выборов в течение пяти рабочих дней после завершения голосования.

В новый состав ГАР МОУ войдут 15 кандидатов, которые наберут наибольшее количество голосов. В течение двух лет они помогут бороться с коррупционными рисками в работе Минобороны.

Что этому предшествовало

Напомним, 10 апреля 2023 года Министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ «Об утверждении Состава Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины».

В состав Совета вошли лица, по результатам общенационального голосования, состоявшегося на платформе НАПК, набрали наибольшее количество голосов, а именно: