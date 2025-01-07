Громадська антикорупційна рада при Міноборони. Розпочалося голосування онлайн

7 січня проходить рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Голосування триватиме з 09:00 до 21:00.
Головні тези:
- 7 січня відбувається голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Мінобороні.
- Участь у голосуванні можуть прийняти всі громадяни, які проживають на території України, за допомогою сервісів
- Дія
- або BankID.
- Після голосування до складу ради оберуть 15 представників із загальної кількості 40 кандидатів.
- Вибори проводяться раз на два роки, а обрані кандидати допомагатимуть у боротьбі з корупційними ризиками у Мінобороні.
- Результати голосування будуть оголошені протягом п'яти робочих днів з моменту його завершення.
Як проголосувати за кандидатів у Антикорупційну раду при Міноборони
Як повідомили в Міноборони, взяти участь можуть усі громадяни, які проживають на території України. Автентифікація відбуватиметься з використанням сервісів "Дія" або з використанням сервісу BankID
Проголосувати можна один раз. До Громадської антикорупційної ради оберуть 15 представників із 40 кандидатів.
Переглянути списки кандидатів і проголосувати можна за посиланням.
Міністерство оборони України оголосить результати виборів упродовж пʼяти робочих днів після завершення голосування.
До нового складу ГАР МОУ увійдуть 15 кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів. Упродовж двох років вони допомагатимуть боротися з корупційними ризиками у роботі Міноборони.
Що цьому передувало
Нагадаємо, 10 квітня 2023 року, Міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ «Про затвердження Складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України».
До складу Ради увійшли особи, які за результатами загальнонаціонального голосування, що відбулося на платформі НАЗК, набрали найбільшу кількість голосів, а саме:
Геращенко Олександр Володимирович — від ГО «Центр протидії рейдерству та корупції»;
Григорян Артак Володійович — від ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан»;
Грушовець Євген Анатолійович — від ВГО «Асоціація правників України»;
Кальницький Віталій Володимирович — від ГО «АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА»;
Кривошея Геннадій Григорович — від ГО «Разом проти корупції»;
Масюк Віталій Володимирович — від ГО «НОВА ЧЕСНА УКРАЇНА»;
Ніколаєнко Тетяна Володимирівна — від ГО «СОРОРІТАС»;
Оджиковський Віталій Олегович — від ВГО «Асоціація правників України»;
Остапенко Дмитро Миколайович — від ВГО «Асоціація правників України»;
Піонтковський Костянтин Анатолійович — від ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан»;
Прудковських Віктор Вячеславович — від ГО «АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА»;
Свірко Олег Станіславович — від ГО «СОРОРІТАС»;
13. Трегуб Олена Миколаївна — від ГО «Незалежна антикорупційна комісія»;
Шуба Анастасія Вадимівна від — ГО «АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА»;
Ярова Богдана Едуардівна — від ГО «СОРОРІТАС».
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