Общественный антикоррупционный совет при Минобороны. Началось голосование онлайн

7 января проходит рейтинговое интернет-голосование по избранию членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны. Голосование продлится с 09:00 до 21:00.

Как проголосовать за кандидатов в Антикоррупционный совет при Минобороны

Как сообщили в Минобороны, принять участие могут все граждане, проживающие на территории Украины.

Проголосовать можно один раз. В Общественный антикоррупционный совет изберут 15 представителей из 40 кандидатов.

Просмотреть списки кандидатов и проголосовать можно по ссылке .

Министерство обороны Украины объявит результаты выборов в течение пяти рабочих дней после завершения голосования.

В новый состав ГАР МОУ войдут 15 кандидатов, которые наберут наибольшее количество голосов. В течение двух лет они помогут бороться с коррупционными рисками в работе Минобороны.

Что этому предшествовало

Напомним, 10 апреля 2023 года Министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ «Об утверждении Состава Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины».

В состав Совета вошли лица, которые по результатам состоявшегося на платформе НАПК общенационального голосования набрали наибольшее количество голосов, а именно: