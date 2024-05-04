Грошове забезпечення військових. Міноборони запустило онлайн-калькулятор
Категорія
Україна
Дата публікації

Грошове забезпечення військових. Міноборони запустило онлайн-калькулятор

Міноборони України
Міноборони України

Міністерство оборони України розробило онлайн-калькулятор, щоб військові та їхні родичі самостійно могли розрахувати їхнє грошове забезпечення.

Онлайн-калькулятор для виплат військових

У Міноборони повідомляють, що на платформі користувачі мають змогу розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям Збройних Сил України.

Також можна отримати інформацію щодо:

  • порядку нарахування та виплати грошового забезпечення;

  • одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця;

  • інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей.

На сайті можна обрати вид проходження військової служби, звання, вислугу років, ступінь секретності, місце проходження та особливості служби, участь у бойових діях та інше.

Скористатися онлайн-калькулятором можна за посиланням.

Коли запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного

Міноборони з 18 травня запускає електронний кабінет військовозобов’язаного.

Щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні «поля».

Отже, з 18 травня у військовозобов’язаних буде обов’язок зареєструвати свої дані, а саме – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах:

  • в ТЦК та СП,

  • через ЦНАП

  • через електронний кабінет військовозобов’язаного.

Оновити дані через застосунок можна буде й із з-закордону.

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