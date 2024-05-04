Грошове забезпечення військових. Міноборони запустило онлайн-калькулятор

Міністерство оборони України розробило онлайн-калькулятор, щоб військові та їхні родичі самостійно могли розрахувати їхнє грошове забезпечення.
Онлайн-калькулятор для виплат військових
У Міноборони повідомляють, що на платформі користувачі мають змогу розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям Збройних Сил України.
Також можна отримати інформацію щодо:
порядку нарахування та виплати грошового забезпечення;
одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця;
інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей.
На сайті можна обрати вид проходження військової служби, звання, вислугу років, ступінь секретності, місце проходження та особливості служби, участь у бойових діях та інше.
Скористатися онлайн-калькулятором можна за посиланням.
Коли запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного
Міноборони з 18 травня запускає електронний кабінет військовозобов’язаного.
Щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні «поля».
Отже, з 18 травня у військовозобов’язаних буде обов’язок зареєструвати свої дані, а саме – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах:
в ТЦК та СП,
через ЦНАП
через електронний кабінет військовозобов’язаного.
Оновити дані через застосунок можна буде й із з-закордону.
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