Денежное обеспечение военных. Минобороны запустило онлайн-калькулятор

Министерство обороны Украины разработало онлайн-калькулятор, чтобы военные и их родственники могли самостоятельно рассчитать их денежное обеспечение.
Онлайн-калькулятор для выплат военных
В Минобороны сообщают, что на платформе пользователи могут рассчитать денежное довольствие по основным видам выплат военнослужащим Вооруженных Сил Украины.
Также можно получить информацию о:
порядке начисления и выплаты денежного довольствия;
единовременной денежной помощи при установлении инвалидности или гибели (смерти) военнослужащего;
других социальных гарантий военнослужащим и членам их семей.
На сайте можно выбрать вид прохождения военной службы, звание, выслугу лет, степень секретности, место прохождения и особенности службы, участие в боевых действиях и прочее.
Воспользоваться онлайн-калькулятором можно по ссылке.
Когда заработает электронный кабинет военнообязанного
Минобороны с 18 мая запускает электронный кабинет военнообязанного.
Чтобы обновить данные в е-кабинете, нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизироваться и заполнить необходимые поля.
Итак, с 18 мая у военнообязанных будет обязанность зарегистрировать свои данные, а именно номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания в трех доступных форматах:
в ТЦК и СП,
через ЦНАП,
через электронный кабинет военнообязанного.
Обновить данные через приложение можно и из-за границы.
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