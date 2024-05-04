Денежное обеспечение военных. Минобороны запустило онлайн-калькулятор

Министерство обороны Украины разработало онлайн-калькулятор, чтобы военные и их родственники могли самостоятельно рассчитать их денежное обеспечение.

Онлайн-калькулятор для выплат военных

В Минобороны сообщают, что на платформе пользователи могут рассчитать денежное довольствие по основным видам выплат военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Также можно получить информацию о:

порядке начисления и выплаты денежного довольствия;

единовременной денежной помощи при установлении инвалидности или гибели (смерти) военнослужащего;

других социальных гарантий военнослужащим и членам их семей.

На сайте можно выбрать вид прохождения военной службы, звание, выслугу лет, степень секретности, место прохождения и особенности службы, участие в боевых действиях и прочее.

Воспользоваться онлайн-калькулятором можно по ссылке.

Когда заработает электронный кабинет военнообязанного

Минобороны с 18 мая запускает электронный кабинет военнообязанного.

Чтобы обновить данные в е-кабинете, нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизироваться и заполнить необходимые поля.

Итак, с 18 мая у военнообязанных будет обязанность зарегистрировать свои данные, а именно номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания в трех доступных форматах:

в ТЦК и СП,

через ЦНАП,

через электронный кабинет военнообязанного.