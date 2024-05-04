В Минобороны оценили стоимость содержания одного бойца ВСУ в год
Категория
Украина
Дата публикации

В Минобороны оценили стоимость содержания одного бойца ВСУ в год

В Минобороны оценили стоимость содержания одного бойца ВСУ в год
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Источник:  Bloomberg

Содержание одного бойца Вооруженных сил Украины в 2024 году стоит бюджету 1,2 миллиона гривен в год.

Сколько стоит содержание бойцов ВСУ

Заместитель министра обороны Юрий Джигир рассказал Bloomberg, что стоимость мобилизационной работы будет зависеть:

  • от ежемесячного призыва,

  • фактора поступления помощи,

  • решений по ротации.

Он сказал, что стоимость содержания одного бойца без оружия составляет 1,2 миллиона гривен.

Преодоление рисков коррупции в Минобороны

Также Джигир сказал, что Минобороны обновило свою систему закупок и усилило сотрудничество с НАТО.

Новая проверенная система закупок помогла «устранить коррупционные риски».

Теперь Министерство устанавливает политику закупок, контролирует и проверяет качество, тогда как две государственные компании контролируют закупки, чтобы снизить потенциальные риски.

По словам замминистра, Минобороны также усилило свое участие в программе НАТО по оказанию помощи странам в продвижении оборонных реформ и выполнении обязательств по борьбе с коррупцией.

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