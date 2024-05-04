В Минобороны оценили стоимость содержания одного бойца ВСУ в год

Содержание одного бойца Вооруженных сил Украины в 2024 году стоит бюджету 1,2 миллиона гривен в год.
Сколько стоит содержание бойцов ВСУ
Заместитель министра обороны Юрий Джигир рассказал Bloomberg, что стоимость мобилизационной работы будет зависеть:
от ежемесячного призыва,
фактора поступления помощи,
решений по ротации.
Он сказал, что стоимость содержания одного бойца без оружия составляет 1,2 миллиона гривен.
Преодоление рисков коррупции в Минобороны
Также Джигир сказал, что Минобороны обновило свою систему закупок и усилило сотрудничество с НАТО.
Новая проверенная система закупок помогла «устранить коррупционные риски».
Теперь Министерство устанавливает политику закупок, контролирует и проверяет качество, тогда как две государственные компании контролируют закупки, чтобы снизить потенциальные риски.
По словам замминистра, Минобороны также усилило свое участие в программе НАТО по оказанию помощи странам в продвижении оборонных реформ и выполнении обязательств по борьбе с коррупцией.
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