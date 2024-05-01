В Минобороны Украины сообщили, что будут сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения съемки территории Украины.

Ограничение космической съемки территории Украины

Название спутниковой компании в Минобороны не называют из соображений безопасности.

В сообщении министерства говорится, что их представители встретились с руководством спутниковой компании.

Целью встречи было обсуждение ограничения космической съемки территории Украины в условиях военного положения.

Ежедневно спутниковые компании производят съемку территории Украины. Эти изображения могут быть использованы противником. Поэтому мы благодарны партнерам за готовность подписать меморандум с нами и совместно реализовать механизм ограничения съемок нашей территории. Это сотрудничество должно стать примером для других спутниковых компаний. В условиях войны мы должны минимизировать риски использования изображений Украины врагом. Екатерина Черногоренко Заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Также, как отметили в Минобороны, министерство планирует продление контракта со спутниковой компанией на заказ актуальных снимков территории Украины в целях обороны и безопасности.

РФ может использовать спутниковые снимки частных компаний для ударов по Украине

В марте издание The Atlantic со ссылкой на украинский военный источник сообщил, что РФ наносит дальнобойные удары по Украине с помощью спутниковых снимков американских компаний.

Источник рассказал, что спутник делает снимки места, а через несколько дней или недель туда ударяет ракета. Иногда другой спутник позже снова делает фото места, возможно, чтобы проверить степень повреждения.

Количество совпадений, когда изображения сопровождаются ударами, слишком велико, чтобы быть случайным, - сказал источник. Поделиться

Например, за неделю до 2 апреля 2022 года американские компании по крайней мере девять раз получали запрос на изображение аэродрома вблизи Миргорода Полтавской области. 2 апреля туда попали ракеты.

Во Львове перед 26 марта 2022 кто-то направил запрос спутнику осмотреть завод, который используется для производства военной брони. Его тоже поразили.

The Atlantic пишет, что таких случаев сотни.