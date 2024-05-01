В Минобороны Украины сообщили, что будут сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения съемки территории Украины.
Ограничение космической съемки территории Украины
Название спутниковой компании в Минобороны не называют из соображений безопасности.
В сообщении министерства говорится, что их представители встретились с руководством спутниковой компании.
Целью встречи было обсуждение ограничения космической съемки территории Украины в условиях военного положения.
Также, как отметили в Минобороны, министерство планирует продление контракта со спутниковой компанией на заказ актуальных снимков территории Украины в целях обороны и безопасности.
РФ может использовать спутниковые снимки частных компаний для ударов по Украине
В марте издание The Atlantic со ссылкой на украинский военный источник сообщил, что РФ наносит дальнобойные удары по Украине с помощью спутниковых снимков американских компаний.
Источник рассказал, что спутник делает снимки места, а через несколько дней или недель туда ударяет ракета. Иногда другой спутник позже снова делает фото места, возможно, чтобы проверить степень повреждения.
Например, за неделю до 2 апреля 2022 года американские компании по крайней мере девять раз получали запрос на изображение аэродрома вблизи Миргорода Полтавской области. 2 апреля туда попали ракеты.
Во Львове перед 26 марта 2022 кто-то направил запрос спутнику осмотреть завод, который используется для производства военной брони. Его тоже поразили.
The Atlantic пишет, что таких случаев сотни.
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