Минобороны ищет способ ограничить спутниковые съемки территории Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны ищет способ ограничить спутниковые съемки территории Украины

Минобороны Украины
Спутник
Read in English
Читати українською

В Минобороны Украины сообщили, что будут сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения съемки территории Украины.

Ограничение космической съемки территории Украины

Название спутниковой компании в Минобороны не называют из соображений безопасности.

В сообщении министерства говорится, что их представители встретились с руководством спутниковой компании.

Целью встречи было обсуждение ограничения космической съемки территории Украины в условиях военного положения.

Ежедневно спутниковые компании производят съемку территории Украины. Эти изображения могут быть использованы противником. Поэтому мы благодарны партнерам за готовность подписать меморандум с нами и совместно реализовать механизм ограничения съемок нашей территории. Это сотрудничество должно стать примером для других спутниковых компаний. В условиях войны мы должны минимизировать риски использования изображений Украины врагом.

Екатерина Черногоренко

Екатерина Черногоренко

Заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Также, как отметили в Минобороны, министерство планирует продление контракта со спутниковой компанией на заказ актуальных снимков территории Украины в целях обороны и безопасности.

РФ может использовать спутниковые снимки частных компаний для ударов по Украине

В марте издание The Atlantic со ссылкой на украинский военный источник сообщил, что РФ наносит дальнобойные удары по Украине с помощью спутниковых снимков американских компаний.

Источник рассказал, что спутник делает снимки места, а через несколько дней или недель туда ударяет ракета. Иногда другой спутник позже снова делает фото места, возможно, чтобы проверить степень повреждения.

Количество совпадений, когда изображения сопровождаются ударами, слишком велико, чтобы быть случайным, - сказал источник.

Например, за неделю до 2 апреля 2022 года американские компании по крайней мере девять раз получали запрос на изображение аэродрома вблизи Миргорода Полтавской области. 2 апреля туда попали ракеты.

Во Львове перед 26 марта 2022 кто-то направил запрос спутнику осмотреть завод, который используется для производства военной брони. Его тоже поразили.

The Atlantic пишет, что таких случаев сотни.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ платит США за спутниковые фото для ударов по Украине — The Atlantic
Спутниковый снимок Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР подтвердили покупку РФ спутниковых снимков для ударов по Украине
Андрей Юсов
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Как выглядит машиностроительный завод в Луганске после удара ВСУ — появились спутниковые снимки
завод

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?