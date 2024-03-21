По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, у украинской военной разведки есть конкретная информация о покупке Россией спутниковых снимков у коммерческих компаний для нанесения удара по Украине.
Что в ГУР говорят о покупке РФ спутниковых снимков для ударов по Украине
Он добавил, что враг активно использует агентурные сети и подставные компании.
Представитель ГУР подчеркнул, что кремлевские агенты и подконтрольные фирмы пытаются покупать информацию двойного значения, якобы отнюдь не в военных целях.
Представитель ГУР добавил, что для предотвращения получения Россией спутниковых снимков территории Украины западные партнеры должны усиливать санкционную политику и проводить постоянный обмен информацией с Киевом.
Он добавил, что украинские спецслужбы и разведка также иногда разоблачают корректировщиков и информаторов, которые помогают оккупационной армии РФ наводить ракеты и дроны по Украине.
Что говорит глава ГУР Буданов
В комментарии журналистам издание "Общественное" глава украинской военной разведки подтвердил информацию о покупке Россией спутниковых снимков у западных компаний для дальнейшего нанесения ударов по территории Украины.
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