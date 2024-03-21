В ГУР подтвердили покупку РФ спутниковых снимков для ударов по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР подтвердили покупку РФ спутниковых снимков для ударов по Украине

Андрей Юсов
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, у украинской военной разведки есть конкретная информация о покупке Россией спутниковых снимков у коммерческих компаний для нанесения удара по Украине.

Что в ГУР говорят о покупке РФ спутниковых снимков для ударов по Украине

Есть конкретная информация. Пока мы не будем ее обнародовать. Конечно, враг не оставляет попыток разнообразным образом компенсировать нехватку информации, которую может получать через, в частности, космическую разведку. Также другие современные средства, позволяющие получать больше информации, — объясняет Юсов.

Он добавил, что враг активно использует агентурные сети и подставные компании.

Представитель ГУР подчеркнул, что кремлевские агенты и подконтрольные фирмы пытаются покупать информацию двойного значения, якобы отнюдь не в военных целях.

У врага для этого работают большие ресурсы, задействованные. И это требует серьезного реагирования и со стороны Украины, и, конечно, со стороны наших партнеров. И такая работа ведется, — отмечает Юсов.

Представитель ГУР добавил, что для предотвращения получения Россией спутниковых снимков территории Украины западные партнеры должны усиливать санкционную политику и проводить постоянный обмен информацией с Киевом.

Очень часто обход санкций происходит нестандартными способами, о которых не всегда можно было бы догадаться даже тем фирмам, которых задействуют в этих делах. Потому это постоянная работа. В Украине работает соответствующая комиссия по санкционной политике, и Офис президента нам этим очень активно работает, — объясняет Юсов.

Он добавил, что украинские спецслужбы и разведка также иногда разоблачают корректировщиков и информаторов, которые помогают оккупационной армии РФ наводить ракеты и дроны по Украине.

Враг пытается применять все новые и новые методы. И каналы коммуникации. Некоторые соцсети, определенные цифровые платформы, сервисы остаются актуальными каналами коммуникации, через которые идет выход на наших граждан, сбор данных, передача данных. И если говорить о таких широко распространенных, то да, платформа "Телеграмм" врагом активно используется. Не только для распространения фейков и разнообразных нарративов российской пропаганды, но и для сбора данных и такой информации, — объясняет Юсов.

Что говорит глава ГУР Буданов

В комментарии журналистам издание "Общественное" глава украинской военной разведки подтвердил информацию о покупке Россией спутниковых снимков у западных компаний для дальнейшего нанесения ударов по территории Украины.

Все страны покупают и мы в том числе. Это чисто коммерческая услуга. Они и раньше использовали коммерческие снимки, — объяснил Буданов.

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