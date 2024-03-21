За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, українська військова розвідка має конкретну інформацію щодо купівлі Росією супутникових знімків в комерційних компаній для завдання удару по Україні.
Що у ГУР кажуть стосовно купівлі РФ супутникових знімків для ударів по Україні
Він додав, що ворог активно використовує агентурні мережі та підставні компанії.
Представник ГУР підкреслив, що кремлівські агенти і підконтрольні фірми намагаються купувати інформацію подвійного значення, нібито зовсім не у військових цілях.
Представник ГУР додав, що для запобігання отриманню Росією супутникових знімків території України західні партнери мають посилювати санкційну політику та проводити постійний обмін інформацією з Києвом.
Він додав, що українські спецслужби та розвідка також час від часу викривають коригувальників та інформаторів, які допомагають окупаційній армії РФ наводити ракети та дрони по Україні.
Що каже глава ГУР Буданов
У коментарі журналістам видання “Суспільне” очільник української військової розвідки підтвердив інформацію про купівлю Росією супутникових знімків в західних компаній для подальшого завдання ударів по території України.
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