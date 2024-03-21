У ГУР підтвердили купівлю РФ супутникових знімків для ударів по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР підтвердили купівлю РФ супутникових знімків для ударів по Україні

Андрій Юсов
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, українська військова розвідка має конкретну інформацію щодо купівлі Росією супутникових знімків в комерційних компаній для завдання удару по Україні. 

Що у ГУР кажуть стосовно купівлі РФ супутникових знімків для ударів по Україні

Є конкретна інформація. Наразі ми не будемо її оприлюднювати. Звичайно, ворог не залишає спроб в різноманітний спосіб компенсувати брак інформації, яку може отримувати через, зокрема космічну розвідку. Також інші сучасні засоби, які дозволяють отримувати більше інформації, — пояснює Юсов.

Він додав, що ворог активно використовує агентурні мережі та підставні компанії.

Представник ГУР підкреслив, що кремлівські агенти і підконтрольні фірми намагаються купувати інформацію подвійного значення, нібито зовсім не у військових цілях.

У ворога для цього працюють великі ресурси задіяні. І це потребує серйозного реагування і з боку України, і звичайно, з боку наших партнерів. І така робота ведеться, — зазначає Юсов.

Представник ГУР додав, що для запобігання отриманню Росією супутникових знімків території України західні партнери мають посилювати санкційну політику та проводити постійний обмін інформацією з Києвом.

Дуже часто обхід санкцій відбувається в нестандартні способи, про які не завжди можна було б здогадатися навіть тим фірмам, яких задіюють в цих справах. Тому це постійна робота. В Україні працює відповідна комісія з санкційної політики, і Офіс президента нам цим надзвичайно активно працює, — пояснює Юсов.

Він додав, що українські спецслужби та розвідка також час від часу викривають коригувальників та інформаторів, які допомагають окупаційній армії РФ наводити ракети та дрони по Україні.

Ворог намагається застосовувати все нові і нові методи. І канали комунікації. Певні соцмережі, певні цифрові платформи, сервіси залишаються актуальними каналами комунікації, через які йде вихід на наших громадян, збір даних, передача даних. І якщо говорити про такі широко розповсюджені, то так, платформа "Телеграм" ворогом активно використовується. Не тільки для поширення фейків і різноманітних наративів російської пропаганди, але й для збору даних і такої інформації, — пояснює Юсов.

Що каже глава ГУР Буданов

У коментарі журналістам видання “Суспільне” очільник української військової розвідки підтвердив інформацію про купівлю Росією супутникових знімків в західних компаній для подальшого завдання ударів по території України.

Усі країни купують, і ми в тому числі. Це суто комерційна послуга. Вони і раніше використовували комерційні знімки, — пояснив Буданов.

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