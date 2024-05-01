Міноборони шукає спосіб обмежити супутникові зйомки території України

У Міноборони України повідомили, що співпрацюватимуть з однією з найбільших супутникових компаній задля обмеження зйомки території України.

Обмеження космічної зйомки території України

Назву супутникової компанії в Міноборони не називають з міркувань безпеки.

У повідомлення міністерства йдеться, що їхні представники зустрілися з керівництвом супутникової компанії.

Метою зустрічі було обговорення обмеження космічної зйомки території України в умовах воєнного стану.

Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами і спільно реалізувати механізм щодо обмеження зйомок нашої території. Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом. Катерина Черногоренко Заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Також, як зазначили в Міноборони, міністерство планує продовження контракту з супутниковою компанією задля замовлення актуальних знімків території України в цілях оборони та безпеки.

РФ може використати супутникові знімки приватних компаній для ударів по Україні

У березні видання The Atlantic з посиланням на українське військове джерело повідомило, що РФ завдає далекобійні удари по Україні за допомогою супутникових знімків американських компаній.

Джерело розповіло, що супутник робить знімки місця, а через кілька днів чи тижнів туди вдаряє ракета. Іноді інший супутник пізніше знову робить фото місця, можливо, щоб перевірити ступінь пошкодження.

Кількість збігів, коли зображення супроводжуються ударами, занадто велика, щоб бути випадковою, — сказало джерело. Поширити

Наприклад, за тиждень до 2 квітня 2022 року, американські компанії принаймні дев’ять разів отримували запит на зображення аеродрому поблизу Миргорода на Полтавщині. 2 квітня туди влучили ракети.

У Львові перед 26 березня 2022 року хтось надіслав запит супутнику оглянути завод, який використовується для виробництва військової броні. Його також уразили.

The Atlantic пише, що таких випадків сотні.