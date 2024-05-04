У Міноборони оцінили вартість утримання одного бійця ЗСУ на рік

Утримання одного бійця Збройних сил України у 2024 році коштує бюджету 1,2 мільйона гривень на рік.

Скільки коштує утримання бійців ЗСУ

Заступник міністра оборони Юрій Джигир розповів Bloomberg, що вартість мобілізаційної роботи залежатиме:

від щомісячного призову,

фактора надходження допомоги,

рішень щодо ротації.

Він сказав, що вартість утримання одного бійця без зброї становить 1,2 мільйона гривень.

Подолання ризиків корупції в Міноборони

Також Джигир сказав, що Міноборони оновило свою систему закупівель і посилило співпрацю з НАТО.

Нова перевірена система закупівель допомогла «ліквідувати корупційні ризики».

Тепер Міністерство встановлює політику закупівель, контролює та перевіряє якість, тоді як дві державні компанії контролюють закупівлі, щоб зменшити потенційні ризики.

За словами заступника міністра, Міноборони також посилило свою участь у програмі НАТО щодо допомогти країнам просувати оборонні реформи та виконувати зобов’язання щодо боротьби з корупцією.