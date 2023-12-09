Євродепутати звернулися до президента Польщі Анджея Дуди та лідерів ЄС з закликом вжити заходів для припинення блокади польськими перевізниками прикордонних пунктів на польсько-українському кордоні.

Звернення євродепутатів до Дуди

Литовський євродепутат Андрюс Кубілюс оприлюднив у Х (колишній Твіттер) заяву євродепутатів з закликом до Дуди та лідерів ЄС.

На карту поставлена ​​солідарність ЄС з Україною, яка веде війну, захищаючи наші цінності. Поширити

Members of the European Parliament urge President Duda and leaders of the EU institutions to take action to stop the ongoing blockade of border crossings at the 🇵🇱🇺🇦border by Polish truck drivers. EU solidarity with Ukraine fighting the war to defend our values is at stake. pic.twitter.com/nFRktjGNig — Andrius Kubilius (@KubiliusA) December 8, 2023

Євродепутати зазначають, що блокада послаблює здатність України захищатися від російської агресії, оскільки військове обладнання і компоненти для його виготовлення завозяться через кордон. Також дії польських протестувальників ускладнюють доставку гуманітарної допомоги від європейських волонтерів.

Триваюча блокада польсько-українського кордону подібна до російської і нездатність польського уряду вжити кроків для її зупинки ганьбить людей у всьому ЄС, в тому числі і Польщі, – йдеться у зверненні. Поширити

Євродепутати вважають, що ситуація слугує інтересам Кремля та псує репутацію ЄС.

Як члени Європарламенту ми не можемо мовчки стояти осторонь, коли одна з найважливіших чеснот ЄС - солідарність, солідарність з Україною, зазнає шкоди, – стверджують вони. Поширити

Організатори блокади можуть бути пов’язані з РФ

Офіційним організатором блокади кордону між Польщею та Україною є громадянин Польщі Рафал Меклер, власник транспортної компанії Rafał Mekler Transport.

За даними розслідування видання Guildhall, Рафал Маклер є представником осередку проросійської партії «Конфедерація свободи та незалежності» у Люблінському воєводстві. Ця політична сила тісно пов’язана з Москвою.

Так, до прикладу, лідер партії Януш Корвін-Мікке публічно вимагав визнати окупацію Криму і сам відвідав анексований півострів у 2015 році, де провів зустріч зі ставлеником Кремля Сергієм Аксьоновим.