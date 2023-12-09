Група євродепутатів вимагає від Дуди та ЄС дій через блокаду кордону з Україною
Категорія
Політика
Дата публікації

Група євродепутатів вимагає від Дуди та ЄС дій через блокаду кордону з Україною

ЄС
Джерело:  online.ua

Євродепутати звернулися до президента Польщі Анджея Дуди та лідерів ЄС з закликом вжити заходів для припинення блокади польськими перевізниками прикордонних пунктів на польсько-українському кордоні.

Звернення євродепутатів до Дуди

Литовський євродепутат Андрюс Кубілюс оприлюднив у Х (колишній Твіттер) заяву євродепутатів з закликом до Дуди та лідерів ЄС.

На карту поставлена ​​солідарність ЄС з Україною, яка веде війну, захищаючи наші цінності.

Євродепутати зазначають, що блокада послаблює здатність України захищатися від російської агресії, оскільки військове обладнання і компоненти для його виготовлення завозяться через кордон. Також дії польських протестувальників ускладнюють доставку гуманітарної допомоги від європейських волонтерів.

Триваюча блокада польсько-українського кордону подібна до російської і нездатність польського уряду вжити кроків для її зупинки ганьбить людей у всьому ЄС, в тому числі і Польщі, – йдеться у зверненні.

Євродепутати вважають, що ситуація слугує інтересам Кремля та псує репутацію ЄС.

Як члени Європарламенту ми не можемо мовчки стояти осторонь, коли одна з найважливіших чеснот ЄС - солідарність, солідарність з Україною, зазнає шкоди, – стверджують вони.

Організатори блокади можуть бути пов’язані з РФ

Офіційним організатором блокади кордону між Польщею та Україною є громадянин Польщі Рафал Меклер, власник транспортної компанії Rafał Mekler Transport.

За даними розслідування видання Guildhall, Рафал Маклер є представником осередку проросійської партії «Конфедерація свободи та незалежності» у Люблінському воєводстві. Ця політична сила тісно пов’язана з Москвою.

Так, до прикладу, лідер партії Януш Корвін-Мікке публічно вимагав визнати окупацію Криму і сам відвідав анексований півострів у 2015 році, де провів зустріч зі ставлеником Кремля Сергієм Аксьоновим.

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