Євродепутати звернулися до президента Польщі Анджея Дуди та лідерів ЄС з закликом вжити заходів для припинення блокади польськими перевізниками прикордонних пунктів на польсько-українському кордоні.
Звернення євродепутатів до Дуди
Литовський євродепутат Андрюс Кубілюс оприлюднив у Х (колишній Твіттер) заяву євродепутатів з закликом до Дуди та лідерів ЄС.
Євродепутати зазначають, що блокада послаблює здатність України захищатися від російської агресії, оскільки військове обладнання і компоненти для його виготовлення завозяться через кордон. Також дії польських протестувальників ускладнюють доставку гуманітарної допомоги від європейських волонтерів.
Євродепутати вважають, що ситуація слугує інтересам Кремля та псує репутацію ЄС.
Організатори блокади можуть бути пов’язані з РФ
Офіційним організатором блокади кордону між Польщею та Україною є громадянин Польщі Рафал Меклер, власник транспортної компанії Rafał Mekler Transport.
За даними розслідування видання Guildhall, Рафал Маклер є представником осередку проросійської партії «Конфедерація свободи та незалежності» у Люблінському воєводстві. Ця політична сила тісно пов’язана з Москвою.
Так, до прикладу, лідер партії Януш Корвін-Мікке публічно вимагав визнати окупацію Криму і сам відвідав анексований півострів у 2015 році, де провів зустріч зі ставлеником Кремля Сергієм Аксьоновим.
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