Евродепутаты обратились к президенту Польши Анджею Дуде и лидерам ЕС с призывом принять меры по прекращению блокады польскими перевозчиками пограничных пунктов на польско-украинской границе.
Обращение евродепутатов в Дуду
Литовский евродепутат Андрюс Кубилюс обнародовал в Х (бывший Твиттер) заявление евродепутатов с призывом к Дуде и лидерам ЕС.
Евродепутаты отмечают, что блокада ослабляет способность Украины защищаться от российской агрессии, поскольку военное оборудование и компоненты его изготовления завозятся через границу. Действия польских протестующих осложняют доставку гуманитарной помощи от европейских волонтеров.
Евродепутаты считают, что ситуация служит интересам Кремля и портит репутацию ЕС.
Организаторы блокады могут быть связаны с РФ
Официальным организатором блокады границы между Польшей и Украиной является гражданин Польши Рафал Меклер, владелец транспортной компании Rafał Mekler Transport.
За данными расследования издания Guildhall, Рафал Маклер является представителем центра пророссийской партии «Конфедерация свободы и независимости» в Люблинском воеводстве. Эта политическая сила тесно связана с Москвой.
Так, например, лидер партии Януш Корвин-Микке публично требовал признать оккупацию Крыма и сам посетил аннексированный полуостров в 2015 году, где провел встречу со ставленником Кремля Сергеем Аксеновым.
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