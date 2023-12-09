Группа евродепутатов требует от Дуды и ЕС действий из-за блокады границы с Украиной

Евродепутаты обратились к президенту Польши Анджею Дуде и лидерам ЕС с призывом принять меры по прекращению блокады польскими перевозчиками пограничных пунктов на польско-украинской границе.

Обращение евродепутатов в Дуду

Литовский евродепутат Андрюс Кубилюс обнародовал в Х (бывший Твиттер) заявление евродепутатов с призывом к Дуде и лидерам ЕС.

На карту поставлена ​​солидарность ЕС с Украиной, которая ведет войну, защищая наши ценности. Поделиться

Members of the European Parliament urge President Duda and leaders of the EU institutions to take action to stop the ongoing blockade of border crossings at the 🇵🇱🇺🇦border by Polish truck drivers. EU solidarity with Ukraine fighting the war to defend our values is at stake. pic.twitter.com/nFRktjGNig — Andrius Kubilius (@KubiliusA) December 8, 2023

Евродепутаты отмечают, что блокада ослабляет способность Украины защищаться от российской агрессии, поскольку военное оборудование и компоненты его изготовления завозятся через границу. Действия польских протестующих осложняют доставку гуманитарной помощи от европейских волонтеров.

Продолжающаяся блокада польско-украинской границы подобна российской и неспособность польского правительства предпринять шаги для ее остановки позорит людей во всем ЕС, в том числе и Польше, – говорится в обращении. Поделиться

Евродепутаты считают, что ситуация служит интересам Кремля и портит репутацию ЕС.

Как члены Европарламента мы не можем молча стоять в стороне, когда одна из важнейших добродетелей ЕС - солидарность, солидарность с Украиной, терпит вред, – утверждают они. Поделиться

Организаторы блокады могут быть связаны с РФ

Официальным организатором блокады границы между Польшей и Украиной является гражданин Польши Рафал Меклер, владелец транспортной компании Rafał Mekler Transport.

За данными расследования издания Guildhall, Рафал Маклер является представителем центра пророссийской партии «Конфедерация свободы и независимости» в Люблинском воеводстве. Эта политическая сила тесно связана с Москвой.

Так, например, лидер партии Януш Корвин-Микке публично требовал признать оккупацию Крыма и сам посетил аннексированный полуостров в 2015 году, где провел встречу со ставленником Кремля Сергеем Аксеновым.