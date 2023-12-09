Группа евродепутатов требует от Дуды и ЕС действий из-за блокады границы с Украиной
Категория
Политика
Дата публикации

Группа евродепутатов требует от Дуды и ЕС действий из-за блокады границы с Украиной

ЕС
Читати українською
Источник:  online.ua

Евродепутаты обратились к президенту Польши Анджею Дуде и лидерам ЕС с призывом принять меры по прекращению блокады польскими перевозчиками пограничных пунктов на польско-украинской границе.

Обращение евродепутатов в Дуду

Литовский евродепутат Андрюс Кубилюс обнародовал в Х (бывший Твиттер) заявление евродепутатов с призывом к Дуде и лидерам ЕС.

На карту поставлена ​​солидарность ЕС с Украиной, которая ведет войну, защищая наши ценности.

Евродепутаты отмечают, что блокада ослабляет способность Украины защищаться от российской агрессии, поскольку военное оборудование и компоненты его изготовления завозятся через границу. Действия польских протестующих осложняют доставку гуманитарной помощи от европейских волонтеров.

Продолжающаяся блокада польско-украинской границы подобна российской и неспособность польского правительства предпринять шаги для ее остановки позорит людей во всем ЕС, в том числе и Польше, – говорится в обращении.

Евродепутаты считают, что ситуация служит интересам Кремля и портит репутацию ЕС.

Как члены Европарламента мы не можем молча стоять в стороне, когда одна из важнейших добродетелей ЕС - солидарность, солидарность с Украиной, терпит вред, – утверждают они.

Организаторы блокады могут быть связаны с РФ

Официальным организатором блокады границы между Польшей и Украиной является гражданин Польши Рафал Меклер, владелец транспортной компании Rafał Mekler Transport.

За данными расследования издания Guildhall, Рафал Маклер является представителем центра пророссийской партии «Конфедерация свободы и независимости» в Люблинском воеводстве. Эта политическая сила тесно связана с Москвой.

Так, например, лидер партии Януш Корвин-Микке публично требовал признать оккупацию Крыма и сам посетил аннексированный полуостров в 2015 году, где провел встречу со ставленником Кремля Сергеем Аксеновым.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Госбюджет потерял 9,3 млрд грн из-за блокады польских перевозчиков на границе
Граница
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Забастовка польских перевозчиков блокирует военную помощь для ВСУ — Reuters
Забастовка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Блокада польско-украинской границы повлияла на бойцов ВСУ на передовой — NYT
Граница с Польшей

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.