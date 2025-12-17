Грузія стала на бік України під час підписання "антиросійської" конвенції

Грузія, влада якої відомо своєю проросійською позицією, неочікувано для всіх підписала міжнародну угоду про заснування механізму, що розподілятиме репарації, отримані з російських коштів, між українськими громадянами і бізнесами, що постраждали від війни РФ.

Грузія ухвалила проукраїнське рішення, попри напружені відносини з Києвом

Журналісти одразу звернули увагу на те, що на дипломатичну конференцію, під час якої підписували “антиросійську конвенцію”, приїхала особисто глава МЗС Грузії Мака Бочорішвілі.

Це справді виділялося на загальному тлі, адже інші країни були в основному представлені послами.

Ба більше, дипломатка виступила з"полум'яною промовою про підтримку українського народу" — вона жодного разу не згадала про конфлікти між Києвом і Тбілісі.

Також красномовним фактом є те, що Грузія без жодних зауважень та застережень підписала "антиросійську" конвенцію.

Що стояло за цим жестом — достеменно невідомо. До певної міри, визначальним буде те, чи планує грузинський парламент швидко ратифікувати цю угоду, чи обмежиться лише підписом, і далі не дратуватиме Москву, — наголошують українські журналісти. Поширити

Що важливо розуміти, саме Грузія стала єдиною державою регіону, яка долучилася до документа.