Грузия приняла сторону Украины во время подписания "антироссийской" конвенции
Грузия приняла сторону Украины во время подписания "антироссийской" конвенции

Грузия приняла проукраинское решение, несмотря на напряженные отношения с Киевом
Грузия, которая известна своей пророссийской позицией, неожиданно для всех подписала международное соглашение об учреждении механизма, распределяющего репарации, полученные из российских средств, между украинскими гражданами и пострадавшими от войны РФ бизнесами.

Журналисты сразу обратили внимание на то, что на дипломатическую конференцию, во время которой подписывали антироссийскую конвенцию, приехала лично глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.

Это действительно выделялось на общем фоне, потому что другие страны были в основном представлены послами.

Более того, дипломатка выступила с "пламенной речью о поддержке украинского народа" — она ни разу не вспомнила о конфликтах между Киевом и Тбилиси.

Также красноречивым фактом является то, что Грузия без замечаний и оговорок подписала "антироссийскую" конвенцию.

Что стояло за этим жестом — точно неизвестно. В известной степени, определяющим будет то, планирует ли грузинский парламент быстро ратифицировать это соглашение или ограничится лишь подписью, и дальше не будет раздражать Москву, — отмечают украинские журналисты.

Что важно понимать, именно Грузия стала единственным государством региона, которое присоединилось к документу.

Азербайджан и Армения вообще проигнорировали встречу в Гааге.

