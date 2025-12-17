"Время пришло". Сибига призвал Запад добить экономику РФ

Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига подчеркнул, что прямо сейчас российская экономика сталкивается с "драматическими проблемами". По его словам, это идеальный момент, чтобы уничтожить ее окончательно и, таким образом, остановить войну против Украины.

Экономика РФ все ближе к краху

Глава МИД Украины обращает внимание на то, что экономика России начинает входить в рецессию, поэтому союзникам Киева медлить больше нельзя.

По словам Сибиги, в январе-ноябре дефицит федерального бюджета России достиг рекордных 54 миллиардов долларов — уже в скором времени он может перепрыгнуть 70 миллиардов долларов.

Также нельзя игнорировать тот факт, что впервые с момента начала полномасштабного вторжения России консолидированный дефицит российских регионов достиг –1,5 млрд долларов, по сравнению с прошлогодним профицитом в 12 млрд долларов.

По убеждению украинского дипломата, если санкционное давление на Россию будет усиливаться, то, по всей вероятности, в конце концов оно станет невыносимым для Путина.

В настоящее время санкции наложены всего на 20% всего российского военно-промышленного комплекса. Ограничения должны быть применены и к остальным. Андрей Сибига Глава МИД Украины

Также крайне важно, чтобы России, в конце концов, перекрыли доступ к технологиям, которые она использует в войне против Украины.