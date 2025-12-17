Абрамович должен выполнить требование Великобритании

По словам Кира Стармера, "это последний шанс" для Абрамовича перевести эти деньги Украине.

Если этого не произойдет — российский олигарх столкнется с судебным иском.

Мое сообщение Абрамовичу такое: время истекает, выполните взятое на себя обязательство и заплатите сейчас. Если вы этого не сделаете, мы готовы обратиться в суд, чтобы каждая копейка досталась тем, чья жизнь была разрушена незаконной войной Путина. Кир Стармер Премьер-министр Великобритании

Как уже упоминалось ранее, российский был вынужден продать свой футбольный клуб "Челси" более 3 лет назад.

Что важно понимать, это решение было принято под давлением официального Лондона на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.