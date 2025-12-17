"Это последний шанс". Британия выдвинула Абрамовичу требование касательно Украины
"Это последний шанс". Британия выдвинула Абрамовичу требование касательно Украины

Абрамович должен выполнить требование Великобритании
Источник:  The Guardian

Британский лидер Кир Стармер требует от российского олигарха Романа Абрамовича немедленно передать Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба "Челси".

Главные тезисы

  • Правительство Британии ранее заявляло, что может подать в суд на российского олигарха.
  • Российский миллиардер не спешит выполнять обещание, которое дал британским властям.

Абрамович должен выполнить требование Великобритании

По словам Кира Стармера, "это последний шанс" для Абрамовича перевести эти деньги Украине.

Если этого не произойдет — российский олигарх столкнется с судебным иском.

Мое сообщение Абрамовичу такое: время истекает, выполните взятое на себя обязательство и заплатите сейчас. Если вы этого не сделаете, мы готовы обратиться в суд, чтобы каждая копейка досталась тем, чья жизнь была разрушена незаконной войной Путина.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании

Как уже упоминалось ранее, российский был вынужден продать свой футбольный клуб "Челси" более 3 лет назад.

Что важно понимать, это решение было принято под давлением официального Лондона на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Абрамович получил лицензию от правительства Великобритании на продажу "Челси" при условии, что средства будут израсходованы на поддержку жертв войны в Украине. Вырученные от продажи клуба средства были размещены на банковском счете в Великобритании, контролируемом компанией Абрамовича Fordstam.

