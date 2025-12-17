Британский лидер Кир Стармер требует от российского олигарха Романа Абрамовича немедленно передать Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба "Челси".
Главные тезисы
- Правительство Британии ранее заявляло, что может подать в суд на российского олигарха.
- Российский миллиардер не спешит выполнять обещание, которое дал британским властям.
Абрамович должен выполнить требование Великобритании
По словам Кира Стармера, "это последний шанс" для Абрамовича перевести эти деньги Украине.
Если этого не произойдет — российский олигарх столкнется с судебным иском.
Как уже упоминалось ранее, российский был вынужден продать свой футбольный клуб "Челси" более 3 лет назад.
Что важно понимать, это решение было принято под давлением официального Лондона на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
