Команда венгерского лидера Виктора Орбана неожиданно для всех решила не блокировать конвенцию о создании комиссии по репарациям для Украины. Таким образом, прокремлевский политик фактически дал "зеленый свет" для ЕС в вопросе наказания России за ее войну против Украины.
Главные тезисы
- Успех конференции в Гааге стал возможен благодаря уступкам со стороны Орбана.
- Кая Каллас уже заявила о старте финансирования работы будущей репарационной комиссии.
Венгрия решила не препятствовать ЕС
Несмотря на то, что официальный Будапешт не присоединился к конвенции о наказании РФ за ее преступления, он не выступил против.
Виктор Орбан отправил на эту встречу дипломатку низкого уровня из своего посольства — она “вышла на кофе” в ключевой момент голосования.
Фактически речь идет о том, что власти Венгрии сознательно "дали зеленый свет" для подписи ЕС под конвенцией, хотя и раньше много раз угрожали блокировать этот процесс.
Учитывая, что в Евросоюзе все внешнеполитические решения принимаются исключительно единогласно — правительство Орбана дало свое согласие 9 декабря.
Это произошло в рамках очередного рассмотрения вопроса — именно тогда официальный Будапешт снял блок и добавил свое письменное объяснение.
