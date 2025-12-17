Команда венгерского лидера Виктора Орбана неожиданно для всех решила не блокировать конвенцию о создании комиссии по репарациям для Украины. Таким образом, прокремлевский политик фактически дал "зеленый свет" для ЕС в вопросе наказания России за ее войну против Украины.

Венгрия решила не препятствовать ЕС

Несмотря на то, что официальный Будапешт не присоединился к конвенции о наказании РФ за ее преступления, он не выступил против.

Виктор Орбан отправил на эту встречу дипломатку низкого уровня из своего посольства — она “вышла на кофе” в ключевой момент голосования.

Фактически речь идет о том, что власти Венгрии сознательно "дали зеленый свет" для подписи ЕС под конвенцией, хотя и раньше много раз угрожали блокировать этот процесс.

Учитывая, что в Евросоюзе все внешнеполитические решения принимаются исключительно единогласно — правительство Орбана дало свое согласие 9 декабря.

Это произошло в рамках очередного рассмотрения вопроса — именно тогда официальный Будапешт снял блок и добавил свое письменное объяснение.