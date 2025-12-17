Репарация для Украины. Орбан не заблокировал важное решение ЕС
Репарация для Украины. Орбан не заблокировал важное решение ЕС

Венгрия решила не препятствовать ЕС
Команда венгерского лидера Виктора Орбана неожиданно для всех решила не блокировать конвенцию о создании комиссии по репарациям для Украины. Таким образом, прокремлевский политик фактически дал "зеленый свет" для ЕС в вопросе наказания России за ее войну против Украины.

Главные тезисы

  • Успех конференции в Гааге стал возможен благодаря уступкам со стороны Орбана.
  • Кая Каллас уже заявила о старте финансирования работы будущей репарационной комиссии.

Несмотря на то, что официальный Будапешт не присоединился к конвенции о наказании РФ за ее преступления, он не выступил против.

Виктор Орбан отправил на эту встречу дипломатку низкого уровня из своего посольства — она “вышла на кофе” в ключевой момент голосования.

Фактически речь идет о том, что власти Венгрии сознательно "дали зеленый свет" для подписи ЕС под конвенцией, хотя и раньше много раз угрожали блокировать этот процесс.

Учитывая, что в Евросоюзе все внешнеполитические решения принимаются исключительно единогласно — правительство Орбана дало свое согласие 9 декабря.

Это произошло в рамках очередного рассмотрения вопроса — именно тогда официальный Будапешт снял блок и добавил свое письменное объяснение.

Эта ситуация позволяет провести аналогию с известным решением венгерского премьера Виктора Орбана "выйти на кофе" во время голосования касательно движения Украины в ЕС в декабре 2023 года.

Орбан принимает решение по указанию Путина

